Valkas pašvaldībai trūkst līdzekļu - ZZS prasa valsts atbalstu 300 000 eiro apmērā
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) aicinās valsts budžetā 2026.gadam paredzēt vienreizēju dotāciju 300 000 eiro apmērā Valkas novada pašvaldībai, lai tā spētu arī nākamgad iedzīvotājiem nodrošināt ikdienā nepieciešamos pakalpojumus līdzšinējā līmenī.
Valkas novada pašvaldība ir vērsusies pie ZZS Saeimas frakcijas, lūdzot atbalstu, jo tās Finanšu ministrijas aprēķinātais budžeta pieaugums 2026.gadā ir 89 000 eiro. Citām pašvaldībām rocība nākamgad augs par vismaz 4%, savukārt Valkai – par 0,9%. Valkas novads vēstulē akcentē, ka iepriekšējos gadus visām pašvaldībām, kuru budžeta pieaugums bija nepietiekams, valsts piešķīra papildus dotāciju, lai tās spētu nofinansēt pieaugošos izdevumus.
ZZS izprot Valkas novada vajadzības un uzsver, ka valstij ir jāatbalsta pašvaldības un tajās dzīvojošos mūsu valsts cilvēkus. “Mēs nevaram pieļaut, ka valcēniešiem netiks nodrošināti ikdienā nepieciešamie pašvaldības pakalpojumi un ka Valkas novada iedzīvotāji tiek nostādīti sliktākā situācijā nekā citu novadu un pilsētu ļaudis,” skaidro ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Valkas novads ir norādījis, ka nākamgad valsts (Saeimas un Ministru kabineta) pieņemto normatīvo aktu dēļ būtiski pieaugs tie izdevumi, kuri ir obligāti un kurus pašvaldība pati nevar ietekmēt. Īpaši sociālajā jomā, piemēram, garantētā minimālā ienākuma pabalstiem būs jāatvēl 81 360 eiro vairāk, citiem pabalstiem un obligātā sociālo pakalpojumu groza izmaksām par 182 092 eiro vairāk. Obligātajam minimālās algas palielinājumam ir vajadzīgi 38 743 eiro. Kopā ar citu valsts institūciju uzliktajiem obligātajiem izdevumiem Valkas novadā nākamgad valsts prasību izpildei papildus vajadzēs 425 877 eiro.
Finanšu ministrija savukārt ir aicinājusi Valkas novada pašvaldību steidzami uzlabot finanšu vadību un izlēmīgi mainīt pieeju budžeta plānošanai, lai novērstu pieaugošos maksājumu kavējumus, nodokļu parādus un budžeta nesabalansētību. FM, izvērtējot pašvaldības finanšu rādītājus un konstatējot būtiskus riskus, arī aicinājusi Valsts kontroli (VK) veikt ārkārtas revīziju, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par pašvaldības finanšu situāciju un tās rīcību ar budžeta līdzekļiem.