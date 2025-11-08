Aināra Šlesera dēla bijusī draudzene Beata Jonite saņēmusi draudus un vērsusies policijā
Biedrības "Centrs Marta" interešu aizstāvības vadītāja Beata Jonite piedzīvojusi nepatīkamu pieredzi – viņai sociālajos tīklos draudēts ar fizisku izrēķināšanos. Beata pēc vardarbīga satura ziņas saņemšanas vērsusies Valsts policijā.
“Ziņa, pie kuras pamodos šorīt, jau pat priekš manis bija solis par tālu. Esmu uzrakstījusi iesniegumu Valsts policijai. Redzu, ka arī vairāki mani paziņas seko šim kontam, un tomēr aicinu neatbalstīt šādu komunikāciju,” soctīklā "Instagram" ierakstījusi Beate, tur arī publiskojot ekrānuzņēmumu ar saņemto draudu tekstu. Viņa norāda, ka šādi komentāri vairs nav tikai “joki” internetā, bet gan vardarbības izpausmes, kas var radīt reālu apdraudējumu.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Beata pēdējās nedēļās bija kļuvusi par vienu no redzamākajām Stambulas konvencijas aizstāvēm. Jaunā sieviete sabiedrībā zināma ne tikai kā cilvēktiesību aktīviste, bet arī kā Edvarda Šlesera, kādreizējā ministra Aināra Šlesera dēla, bijusī draudzene. Viņu attiecības sākās 2021. gadā, kad Beata pēc darba Ekonomikas ministrijā devās studēt uz Oksfordu. Sociālajos tīklos viņa dalījās ar sirsnīgiem ierakstiem, dēvējot Edvardu par savu “miera ostu” un “labāko draugu”. 2025. gada februārī Beata apstiprināja, ka ir šķīrušies. Viņa uzsvēra, ka nekādu skandālu vai drāmu nav bijis – “dzīve vienkārši aizvedusi katru savā virzienā”, attiecības saglabājušās draudzīgas.
Kā zināms, Jonites bijušā drauga tētis politiķis Ainārs Šlesers publiski pauž atbalstu idejai par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, kuru Beata tik aizrautīgi aizstāv. Viņš savā "Facebook" profilā ironizēja par bijušo Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, publiskojot attēlu, kurā eksprezidente redzama kopā ar Vladimiru Putinu, piebilstot: “Es nekad dzīvē Putinu neesmu saticis. Vaira Vīķe-Freiberga ir tikusies ar Putinu! Kurš ir Putina aģents?” Beata atzina, ka šie izteikumi viņu sarūgtinājuši un pārsteiguši. Viņasprāt, šāda retorika ir necieņa pret bijušo Latvijas prezidenti, kura valstij devusi nozīmīgu ieguldījumu. “Šāda attieksme tikai saasina sabiedrības noskaņojumu un iedrošina tos, kas internetā izplata naidīgus un vardarbīgus komentārus,” viņa norādīja.
Lai gan Beata šobrīd vairs nav saistīta ar Šleseru ģimeni, viņa uzsver, ka pēdējo dienu notikumi spilgti pierāda – naids internetā var pāraugt reālos draudos. “Cilvēkiem, protams, ir tiesības domāt atšķirīgi, taču robeža starp viedokļa paušanu un vardarbības valodu ir ļoti skaidra – un to nedrīkst pārkāpt,” saka Beata.