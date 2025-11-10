Jau sesto gadu veikta Burtnieka piekrastes ūdensaugu pļaušana.
Šodien 07:41
Jau sesto gadu pēc kārtas Burtnieka ezerā, Matīšu pagastā, veikta daļēja piekrastes ūdensaugu joslas izpļaušana un izvākšana 7 hektāru platībā. Ūdensaugu pļaušanas mērķis ir līdaku nārsta platību uzlabošana ezerā.
Lai arī kopējā makšķerēšanas un zvejas ietekme uz plēsīgajām zivīm ir liela, pētnieki pauž, ka mākslīgi audzētu līdaku mazuļu papildus ielaišana Burtniekā nav nepieciešama, jo gan zandarts, gan līdaka Burtniekā ļoti veiksmīgi nārsto – plēsīgo zivju mazuļu ezerā ir daudz.
Burtnieks ir populārs makšķerēšanas galamērķis ne vien Valmieras novada apkārtnē, bet labi pazīstams un iecienīts visā Latvijā, kā arī tas piesaista interesentus no ārvalstīm. Tajā pašā laikā ezerā tiek organizēta arī rūpnieciskā un licencētā zveja. Ezera zivju resursi ir tā pievilcības pamats makšķernieku un zvejnieku vidū, un ievērojams vietējo iedzīvotāju ikdienas pārtikas ieguves un uzņēmējdarbības resursu avots.