Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 10. novembra līdz 16. novembrim?
Esiet sveicināti novembra rītā, šoreiz man padomā atgādināt par divām saturiski ļoti bagātīgām izstādēm... Neesam šoreiz saistīti nedēļas laika nogrieznī, bet abas izstādes joprojām aktuālas, lai dotos jušanas, domāšanas un atklāsmju ceļos.
Jūrmalas muzejs mums sola ļoti intriģējošu stāstu par izcilām personībām Latvijas mākslā. Par jaunību sapņiem, draudzību mācīšanos, karjeru un, protams, likteni… “Mans ceļš. No Rozentāla studijas līdz profesijai. Jaunsudrabiņš. Kronenbergs. Skulme. Zeberiņš” – tie ir izstādes atslēgvārdi un pavediens uz Jaņa Rozentāla studiju Alberta ielā, kur sākās četru mākslinieku draudzība un ceļš uz profesiju, Rozentāls bija savā ziņā viņu mentors. Muzejs izstādes laikā piedāvā arī izzinošas ekskursijas, lai piefiksētu vairāk informācijas, virzu jūs uz vietni:
Izstāde “Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi”, norisinās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz novembra beigām, esmu sataupījusi šī vērienīgā projekta vadītājas, izstādes kuratores, LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātājas Astrīdas Rogules vēstījumu un tas ir labākais kods, lai jūs aicinātu apmeklēt Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju un sasmelties Itālijas gaismu.
"Šīs izstādes unikālums slēpjas tajā, ka tā ir kopdarbs un pilnīgi jauns kultūras produkts. Tas nav tā, ka Ufici galerijai ir izstāde, kuru mēs vienkārši nopērkam, izstādām un priecājamies par tās konceptu. Šajā gadījumā koncepts tika izstrādāts kopā ar kuratoru Dr. Gvičardo Sasoli (Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi), ar kuru mēs jau iepriekš sadarbojāmies, veidojot Omara Galjāni un Lorenco Puljizi izstādi. Šīs izstādes konceptā abi laikmetīgās mākslas meistari uzstāja uz kādu Venēcijas ģēnija Tintoreto darbu no Ufici galerijas. Un tā sākās mūsu sadarbība ar Ufici.
"Otra unikālā iezīme ir tā, ka mēs šīs izstādes konceptā pieskaramies laika posmam, kuru mazāk zinām, domājot par pašu Ufici galeriju. Tas ir 19. gadsimta vidus un vēlāk jau 20. gadsimts līdz pat Otrajam pasaules karam. Par Ufici galeriju parasti runājam Leonardo da Vinči, Rafaela, Mikelandželo un Botičelli daiļrades kontekstā, bet šeit ir atdzimšanas laiks, kad rodas Itālijas valsts, un tas sakrīt ar mūsu nacionālās atmodas laiku. Itālijas mākslinieku darbi izstādē ir parādīti sarunā ar Latvijas 19. gadsimta beigām un klasiskā modernisma mantojumu, ko mākslas pazinēji Latvijā un pasaulē uzskata par vienu no starptautiski visaugstāk novērtētajām Latvijas kultūras vērtībām."
"Vēl unikāli ir tas, ka pirmo reizi visā Ziemeļeiropā Ufici galerija ir pārstāvēta ar tik daudziem mākslas darbiem – 74 mākslas darbiem. Tie nav tikai gleznas, bet arī skulptūras, un tāpēc šāda vērienīga ekspozīcija prasīja unikālu menedžmentu. Līdz ar to tika izveidots interesants modulis, jo LNMM pārstāvēja arī itāļu mākslas projektu kompānija biedrība "Nuova Artemarea", kas uzņēmusies pārraudzību par ļoti smalkām organizatoriskām niansēm, un šo procesu vadīja kurators Gvičardo Sasoli. Tomēr vēlos uzsvērt, ka Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir vadošais partneris šajā projektā ar Ufici."
"Unikāls ir arī stāsts par dialogu ar Latvijas mākslinieku darbiem. Atkāpjoties nedaudz pagātnē, 2021. gadā Rīgā no Ufici galerijas Rīgā ieradās diezgan liela pārstāvju grupa, un brīvajā laikā viņi tika ielūgti arī uz mūsu galveno ēku Rozentāla laukumā. Tur viņi ieraudzīja mūsu ekspozīciju, un tas radīja milzīgu interesi par šo periodu Latvijas mākslā, īpaši par klasisko modernismu. Tieši tad kurators Gvičardo Sasoli pirmo reizi ieminējās par vērienīga mākslas projekta veidošanu. Atlasi šai izstādei lielākoties veica pats Gvičardo Sasoli sadarbībā ar mūsu izcilāko pētnieci un izstādes zinātnisko konsultanti Aiju Brasliņu. Esam strādājuši pie šī projekta trīs gadus, un nu atklāšanas brīdis ir pavisam tuvu."
Varu tik piebilst, ka izstādi noteikti ir vērts aplūkot pat vairākas reizes un ar katru reizi komunikācija ar šiem mākslas dabiem kļūst arvien interesantāka un dziļāka.
Un tad viena smalka kino garšviela nobeigumā. "Splendid Graden" ziemas sezonā piedāvā kino klasiku kinoteātra Velvju zālē. Par izmeklētu ēdienu un dzērienu piedāvājumu rūpējas Vīna studija "Splendid". Ieeja kino seansos pusstundu pirms seansa sākumu laika. Tas praktisks ieteikums... bet mans skatiens apstājās pie datumiem, kuros tiks demonstrēta 1966. Gadā tapusī režisora Kloda Leluša kinolente "Vīrietis un sieviete", manuprāt, šī franču melodrāma, ir tā vērta, lai skatītos vēl un vēl. Iemadīšanās mīlas stāstā ar Tretiņānu un Emē savaldzina… Bauda ir arī operatora darbs un protams neaizmirstamā Frensisa Lē mūzika. Tas viss kopā ļauj uz gandrīz divām stundām aizceļot pavisam citā pasaulē. Pie viena "Spotify" atradu arī filmas mūzikas albumu un paklausoties Frensisa Lē leģendārās melodijas, esmu jau ceļa jūtīs uz kino. Seansu plans būs šeit:
Jauku kultūrnedēļu un mirdzošas Cieņas svecītes Lāčplēša dienā!