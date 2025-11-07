Bērnu sita un sēdināja uz karstas virsmas: mātei un viņas draugam par sešus gadus veca puisēna spīdzināšanu - bargs cietumsods
Rīgas pilsētas tiesa kādai mātei un viņas draugam par sešus gadus veca bērna sišanu piemērojusi vairāku gadu cietumsodu, informēja prokuratūra.
Tiesa bērna māti atzina par vainīgu un notiesāja par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, piemērojot cietumsodu uz četriem gadiem un astoņiem mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Viņas draugu tiesa notiesāja par vidēja smaguma miesas bojājumu tīšu nodarīšanu personai, kura atrodas bezpalīdzības stāvoklī un ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga saimniecība, piemērojot cietumsodu uz četriem gadiem un desmit mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Abiem piespriestais brīvības atņemšanas soda mērs ir tuvu maksimālajam, kāds par viņu izdarītajiem noziegumiem paredzēts Krimināllikumā, proti, brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.
Lūgumu noteikt tik bargu sodu prokurore pamato ar cietušā īpaši ciešo saikni ar vardarbīgajām personām, kā arī ar to, ka darbības ir bijušas sistemātiskas un daudzējādas. Turklāt visa veida vardarbība un cietsirdīga izturēšanās pret cietušo notikusi ilgstošā laika periodā, nesniedzot medicīnisku palīdzību, lai mazinātu vai novērstu radītās sekas.
Nosakot sodu, tika ņemts vērā arī bērnam radītais kaitējums, proti, tika apdraudēta bērna psihiskā un fiziskā veselība. Saistībā ar cietušajam nodarītajiem dažāda rakstura un smaguma miesas bojājumiem, kā arī psihiskām ciešanām, bija nepieciešama ilgstoša medicīniskā aprūpe ārstniecības iestādē un ilgstošs rehabilitācijas process psihisko ciešanu novēršanai.
Rīgas Austrumu prokuratūras prokurore uzskata, ka tiesas piespriestais sods ir taisnīgs un samērīgs, un viņa neplāno iesniegt apelācijas protestu. Informācija par to, vai kāda no pārējām procesā iesaistītajām personām iesniegusi apelācijas sūdzību, prokuratūrā vēl nav saņemta.
Kā ziņots iepriekš, Rīgas Austrumu prokuratūras prokurore krimināllietu Rīgas pilsētas tiesai izskatīšanai nosūtīja šī gada 16. janvārī. Atbilstoši apsūdzībai sieviete laika periodā no 2023. gada vasaras līdz 2024. gada pavasarim savā dzīvesvietā Rīgā regulāri dusmu uzplūdos ar siksnu sita savu sešus gadus veco dēlu, kā arī pazemoja viņu, bļaujot un apsaukājot rupjiem, nicinošiem un cieņu aizskarošiem vārdiem.
No 2024. gada pavasara, laikā, kad sieviete dzīvoja kopā ar savu draugu, fiziski un emocionāli vardarbīgā rīcība pret bērnu turpinājās, proti, apsūdzētie abi kopīgi un katrs atsevišķi regulāri un pastāvīgi sita bērnu ar rokām, siksnu un citiem priekšmetiem, kā arī bļāva un apsaukāja viņu. Apsūdzētie nenodrošināja bērnam pietiekamu uzturu, sēja ar siksnu, kā arī vairākkārt kailu ieslēdza tualetē uz vairākām stundām. Bez tam apsūdzētais vīrietis bērnu tīši uzsēdināja uz karstas virsmas, kā rezultātā bērns ieguva II pakāpes termiskus apdegumus.
Vairākus mēnešus bērns netika vests uz pirmskolas izglītības iestādi un pie ārstiem, kā arī tika liegts bērnam tikties ar viņa radiniekiem.
2024. gada jūlija beigās pēc bērna radinieku iniciatīvas tika izsaukta policija, kas aizturēja minēto vīrieti un pāris dienas vēlāk arī bērna māti.