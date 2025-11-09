Kocēnu bibliotēkā top jauns grāmatu klubs.
Novadu ziņas
Šodien 16:16
Kocēnu bibliotēkā top jauns grāmatu klubs
Grāmatu mīļotājiem Kocēnos ir lieliska ziņa – Kocēnu bibliotēka veido jaunu grāmatu klubu.
Tā būs vieta, kur lasītāji varēs dalīties savos iespaidos, ieteikt viens otram grāmatas un vienkārši pavadīt vakaru sarunās par literatūru un stāstiem, kas iedvesmo.
Pirmā tikšanās notiks 27. novembrī plkst. 19.00 (ceturtdien), Kocēnu bibliotēkā.
Dalība ir brīva, un aicināts ikviens, kam patīk lasīt vai vienkārši klausīties sarunas par grāmatām. Līdzi vari paņemt arī savu mīļāko grāmatu, lai ieteiktu to citiem un atklātu jaunus autorus.
Bibliotēkas komanda sola siltu atmosfēru, draudzīgas sarunas un kopīgu lasīšanas prieku.