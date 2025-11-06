Rīdziniekiem jārēķinās ar būtiskām izmaiņām - būs izmaiņas autobusu kustībā
11. novembrī Uzvaras parkā tiks organizēts Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Saules mūžs”. Līdz ar pasākuma organizatoriskajiem darbiem, pa Bāriņu ielu kursējošie autobusi no 9. novembra plkst. 20.00 līdz 12. novembra plkst. 12.00 kursēs pa apvedceļu.
4., 21., 38. un 39. maršruta autobusi
Virzienā no Abrenes ielas un Juglas autobusi kursēs Uzvaras bulvārim, tālāk pa Uzvaras bulvāri, Ojāra Vācieša ielu, Mazo Nometņu ielu, Nometņu ielu un tālāk pa maršrutu.
Virzienā no Piņķiem, Imantas, Dzirciema ielas un Lāčupes kapiem autobusi kursēs pa maršrutu līdz Nometņu ielai, tālāk pa Nometņu ielu, Mazo Nometņu ielu, Ojāra Vācieša ielu, Uzvaras bulvāri un tālāk pa maršrutu.
Autobusi abos virzienos neapstāsies Bāriņu ielas pieturās “Eduarda Smiļģa iela” un “Āgenskalna tirgus”. Apvedceļā autobusi abos virzienos apstāsies pieturās “Arkādijas parks” (10. tramvaja un 63. autobusa pietura), “Kokles iela”, kā arī pagaidu pieturvietā “Āgenskalna tirgus” Mazajā Nometņu ielā.
7., 8. un 55. maršruta autobusi
Virzienā no Abrenes ielas autobusi kursēs pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk pa Uzvaras bulvāri, Ojāra Vācieša ielu, Mazo Nometņu ielu, Mārupes ielu un tālāk pa maršrutu.
Virzienā no Stīpniekiem, Zolitūdes, Jaunmārupes autobusi kursēs pa maršrutu līdz Mārupes ielai, tālāk pa Mārupes ielu, Mazo Nometņu ielu, Ojāra Vācieša ielu, Uzvaras bulvāri un tālāk pa maršrutu.
Autobusi abos virzienos neapstāsies Bāriņu ielas pieturās “Eduarda Smiļģa iela” un “Āgenskalna tirgus”. Apvedceļā autobusi abos virzienos apstāsies pieturās “Arkādijas parks” (10. tramvaja un 63. autobusa pietura), “Kokles iela”, kā arī pagaidu pieturvietā “Āgenskalna tirgus” Mazajā Nometņu ielā.
25. maršruta autobuss
Virzienā no Abrenes ielas autobuss kursēs pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk pa Uzvaras bulvāri, Ojāra Vācieša ielu, Mārupes ielu, Liepājas ielu un tālāk pa maršrutu.
Virzienā no Tīraines, Mārupes autobuss kursēs pa maršrutu līdz Liepājas ielai, tālāk pagriezīsies pa labi uz Mārupes ielu, tālāk pa Mārupes ielu, Ojāra Vācieša ielu, Uzvaras bulvāri un tālāk pa maršrutu.
Autobuss abos virzienos neapstāsies Bāriņu ielas pieturās “Eduarda Smiļģa iela” un “Āgenskalna tirgus”, kā arī Mazās Nometņu ielas pieturā “Kokles iela”. Apvedceļā autobuss apstāsies pieturās “Arkādijas parks” (10. tramvaja un 63. autobusa pietura) un tālāk maršrutā iekļautajās pieturās “Arkādijas parks”, “Torņakalna iela” un “Saules aleja”.