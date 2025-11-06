Zināmi 2025./2026. mācību gada valsts pārbaudījumu datumi
2025. gada 4. novembrī Ministru kabinets apstiprinājis 2025./2026. mācību gada valsts pārbaudes darbu grafiku un pagarinājis pieteikšanās laiku centralizētajiem eksāmeniem līdz 15. janvārim. Atcelta arī prasība par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu piekļuves materiālu iesniegšanu un novērtēšanu Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
Centralizēto eksāmenu sesija sāksies 2026. gada 11. maijā ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu sociālajās zinātnēs un pamattermiņā noslēgsies 12. jūnijā ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu ģeogrāfijā.
Jaunumi 2025./2026. mācību gada valsts pārbaudes darbu norisē:
- Centralizētajiem eksāmeniem turpmāk varēs pieteikties līdz attiecīgā mācību gada 15. janvārim (iepriekš – 15. decembris);
- Lai samazinātu valsts pārbaudes darbu slogu skolēniem un skolām, 9. klasē vairs netiks īstenots centralizētais eksāmens svešvalodās. Tā vietā 2026. gada 22.–24. aprīlī notiks obligāts monitoringa darbs kādā no svešvalodām – angļu, franču vai vācu valodā (pēc skolēna izvēles). Monitoringa vērtējumam netiks piemērots minimālais 15% slieksnis, un tā rezultāti neietekmēs iespējas iegūt apliecību par pamatizglītības ieguvi;
- 9. klases skolēnu vecākiem vairs nav jāiesniedz iesniegums par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem. Izglītības iestādēm būs pienākums reģistrēt visus 9. klases skolēnus pamatizglītības eksāmeniem Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā;
- Lai izzinātu vienotās skolas ieviešanas progresu, 2., 5. un 8. klasei 2026. gada aprīlī noteikti monitoringa darbi par vienotas skolas ieviešanas rezultātiem. Monitoringa darbi par vienotas skolas ieviešanas rezultātiem notiks tikai tajās izglītības iestādēs, kas īsteno pāreju uz vienotu skolu;
- Lai izzinātu skolēnu tekstpratību, rēķinpratību un dabaszinātņu pratību, 3. un 6. klasei 2026. gada aprīlī paredzēti monitoringa darbi tekstpratībā, rēķinpratībā un dabaszinātņu pratībā;
- Atcelta prasība par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu piekļuves materiālu iesniegšanu un novērtēšanu Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Skolēni padziļināto kursu ikdienas pārbaudes darbos jau apliecina savas zināšanas un saņem summatīvo vērtējumu, un piekļuves materiālu vērtējums netiek izmantots attiecīgā eksāmena vērtējumā. Tādēļ nolemts no tiem atteikties, samazinot noslodzi arī pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem.
Paredzēts, ka pamatizglītības sertifikātus varēs saņemt no 2026.gada 26. jūnija, vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātus – no 2026. gada 3. jūlija. 2025./2026. mācību gadā minimālais 9. klases centralizētajos eksāmenos sasniedzamais vērtējuma slieksnis ir 15%, savukārt vidējā izglītībā jāsasniedz vismaz 20%.
Atgādinām, ka vidējā izglītībā no 2025./2026. mācību gada obligāti kārtojams centralizētais eksāmens dabaszinātņu jomā (ķīmijā vai fizikā, vai bioloģijā optimālajā līmenī vai dabaszinībās vispārīgajā līmenī). Tomēr centralizētais eksāmens dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos nav jākārto, ja skolēns iepriekšējos mācību gados veicis monitoringa darbu kādā no šiem mācību priekšmetiem (neatkarīgi no tā rezultāta). Tāpat kā līdz šim optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu var nekārtot skolēni, kuri to plāno kārtot augstākajā līmenī.
Ar Ministru kabineta noteikumiem ”Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2025./2026. mācību gadā”, “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" var iepazīties tiesību aktu portālā.
Papildus vēršam uzmanību, ka 2026. gada 28. aprīlī 9. klasēm notiks diagnosticējošais darbs dabaszinātņu mācību jomā.
Paredzēts, ka drīzumā Ministru kabinetā izskatīs arī Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavoto grozījumu valsts vispārējās vidējās izglītības standartā (“Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem””), no 2025./2026. mācību gada nosakot kā obligātu vismaz viena augstākā līmeņa eksāmena kārtošanu.
Valsts pārbaudījumu grafiks
Monitoringa darbi 2.-8.klasei
Infografiku avots: www.izm.gov.lv