Deputāte Irma Kalniņa Latvijas vārdā sveic Ņujorkas jauno mēru un saņem asu kritiku soctīklos
Saeimas deputāte Irma Kalniņa sociālajā tīklā "X" publiski sveikusi jaunievēlēto Ņujorkas mēru Zohranu Mamdani, Latvijas vārdā vēlot viņam veiksmi un rakstot, ka šajā politiskās tumsas brīdī Ņujorka būs gaisma.
Deputāte raksta “Ņujorka — apsveicam ievēlēto mēru Zohranu Mamdani. Latvija jums vēl veiksmi: šajā politiskās tumsas brīdī Ņujorka būs gaisma.”
New York City— congratulations to Major elect Zohran Mamdani. Latvia wishes you success “in this moment of political darkness, New York will be the light.”— Irma Kalniņa (@irma_kalnina) November 5, 2025
Kalniņas ieraksts sociālajā tīklā izraisījis plašas diskusijas, jo daudzi lietotāji kritizē deputātes rīcību, norādot, ka viņai nav mandāta pārstāvēt Latvijas viedokli. Lietotājs Dr. Jānis Garāmgājējs raksta: "Kas Jums deva mandātu pārstāvēt Latviju? Frakciju, partiju – jā. Bet neko vairāk." Savukārt lietotājs Nepareizais Emuārs komentē: "Nerunā Latvijas vārdā!"
Citi lietotāji izsakās dažādās nokrāsās. Elita Veidemane uzsver: "Tas tiešām ir apsveikuma vērts, ka musulmanis pārstāv Ņujorku? Jums ar galvu viss kārtībā?" Lietotājs Arturs Stalbergs ziņo, ka pats mērs Mamdani esot novēlējis pateicību: "Zohrans lika nodot: "Thank you Irma"." Daļa komentētāju ironiski vai kritiski vērtē Kalniņas rīcību, piemēram, lietotājs Niknais108 jautā: "Jūs, Kalniņas kundzes, esat prātu izkūkojusi? Šis te kadrs ir islāmists un komunists. Jūs un JV oficiāli iestājaties par islāmu un komunismu?"
Kā ziņots, otrdien notikušajās Ņujorkas mēra vēlēšanās uzvarēja Demokrātu partijas kandidāts Zohrans Mamdani. 34 gadus vecais Mamdani ieguvis gandrīz 50% balsu, otro vietu ar 41,6% balsu ieguvis bijušais Ņujorkas štata demokrātu gubernators Endrū Kuomo (šajās vēlēšanās startējot kā neatkarīgais kandidāts), bet trešajā vietā ierindojies republikāņu kandidāts Kērtiss Sliva ar gandrīz 8% balsu.