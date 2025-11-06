Mūžībā devusies Jaņa Rozentāla daiļrades pētniece Inta Pujāte
Latvijas Mākslinieku savienība ziņo, ka mūžībā aizgājusi mākslas zinātniece Inta Pujāte – viena no kompetentākajām Jaņa Rozentāla daiļrades pētniecēm.
Pujāte ilgus gadus strādāja Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā, kur viņas profesionālā interese un zināšanas dziļi sakņojās kontaktā ar gleznotāja ģimeni un personīgo mantojumu. Viņa bija emocionāli un empātiski saistīta ar 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma Latvijas pilsoniskās sabiedrības radošajiem centieniem.
Inta Pujāte absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju 1979. gadā ar darbu “Ieskats Johana Kristiāna Broces daiļradē”, bet 2024. gadā aizstāvējusi promocijas darbu “Fotogrāfija Latvijā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā”. Viņas profesionālo izaugsmi veidojuši tādi pasniedzēji kā Eduards Kļaviņš, Tatjana Kačalova, Genoveva Tidomane, Romis Bēms un citi.
Savas karjeras laikā Pujāte strādājusi gan muzejos, gan akadēmiskajā vidē – bijusi lektore Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, kur pasniegusi lekcijas par fotogrāfijas vēsturi, ikonogrāfiju un Rietumeiropas mākslu. Viņa bija arī Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētniece.
Inta Pujāte ir vairāku nozīmīgu izdevumu un publikāciju autore par Latvijas mākslas vēsturi un Jaņa Rozentāla daiļradi, tostarp grāmatām “Janis Rozentāls” (1990), “Dzīves palete. Jaņa Rozentāla sarakste” (1997), kā arī daudzām nodaļām izdevumos par Latvijas portretmākslu un fotogrāfiju.
Atvadīšanās no Intas Pujātes notiks 8. novembrī plkst. 11.00 Ilzeskalna kapličā, bet bēru ceremonija – Vārkaļu kapos, Ilzeskalna pagastā.