Gaiss Kurzemē ceturtdien iesils līdz +14 grādiem
Ceturtdien gaisa temperatūra Latvijā būs no +8 līdz +14 grādiem un debesis lielākoties būs mākoņainas.
Rīta pusē daudzviet līst
Ceturtdienas rītā daudzviet Latvijā - galvenokārt Vidzemē, Latgalē un Sēlijā - palaikam līst, liecina meteoroloģiskā informācija. Debesis pārsvarā mākoņainas. Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +7,5 grādiem Alūksnē līdz +11,4 grādiem Kolkā un Ventspilī. Rīgā mākoņains laiks, pūš dienvidu vējš ar ātrumu pieci metri sekundē, gaisa temperatūra +9 grādi.
Dienas laikā gaiss iesils līdz +14 grādiem
Dienas laikā maksimālā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma no +8..+10 grādiem valsts austrumu daļā līdz +12..+14 grādiem Kurzemē, prognozē sinoptiķi. Debesis lielākoties būs mākoņainas un vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu sega brīžiem kļūs plānāka. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs +11 grādus.
Laikapstākļus ietekmē augsta spiediena apgabals un siltā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1015 hektopaskāliem valsts ziemeļrietumos līdz 1020 hektopaskāliem Latgalē.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +10,1 grāda Dagdā līdz +12,9 grādiem Mērsragā un Pāvilostā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5. novembrī bija +26 grādi Spānijā un +31 grāds Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -9 grādi Alpu kalnos.