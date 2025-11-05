Vērtēs plašākas sadarbības iespējas ar NVO bērnu labbūtības sekmēšanai skolās
Trešdien, 5. novembrī izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde tikās ar biedrību “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”, lai pārrunātu sadarbības iespējas bērnu izglītības, līdzdalības un ar labbūtību saistītos jautājumos. Tikšanās laikā ministre uzsvēra sadarbības nozīmi bērnu labbūtības veicināšanā, ka arī iespēju plašākām sadarbības iespējām metodiskā atbalsta jautājumos pedagogiem un pasākumos, kas vērsti uz vardarbības mazināšanu skolās.
Ministre tikšanās laikā uzsvēra, ka īpaša uzmanība šobrīd ir pievērsta pirmsskolas un sākumskolas posmam, tāpēc saskata vērtīgas sadarbības iespējas bērnu labbūtības sekmēšanai skolās. Ministre tikšanās laikā aicināja vērtēt plašākas sadarbības iespējas ar ministriju un Valsts izglītības attīstības aģentūru, uzsverot biedrības veidoto programmu un pieredzes pārnesi pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm metodiskajam atbalstam un pedagogu profesionālajai pilnveidei. Tāpat plašākas sadarbības iespējas saredzamas arī ar bērnu labbūtību saistītu pētījumu veikšanā.
Tikšanās laikā tika pārrunāti arī ministrijas šobrīd prioritārie jautājumi – jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa “Programma skolā” ieviešana, kā arī dažādu mācību formu un veidu pieejamības apzināšana, izprotot bērnu dažādās vajadzības.
Biedrības pārstāvji informēja par izstrādāto Latvijas bērnu labbūtības barometru, kas ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā un atspoguļo gan kvantitatīvus, gan kvalitatīvus datus par bērniem, politikas plānošanas dokumentiem, bērnu subjektīvo labbūtību. Biedrība uzsver, ka pētījums sniedz būtiskus datus zinātniski pamatotas ģimenes politikas veidošanai. Tāpat biedrības pārstāvji informēja par izveidotiem bērnu līdzdalības kritērijiem, kas ļaus uzklausīt bērnu viedokli un izzināt dažādu dzīves situāciju vajadzības.
Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” apvieno 30 nevalstiskās organizācijas un indivīdus, lai veicinātu bērnu tiesību un interešu aizstāvību un bērnu labklājību un labsajūtu Latvijā.