Novadu ziņas
Šodien 17:05
Ērtāk visiem: par Daugavpils sabiedrisko transportu tagad var jautāt WhatsApp
No 23. oktobra pasažieri var sazināties ar SIA “Daugavpils satiksme”, izmantojot populāro WhatsApp lietotni.
Jaunais saziņas kanāls ieviests, lai nodrošinātu ērtāku un ātrāku komunikāciju ar uzņēmumu, un ir pieejams visos “Daugavpils satiksmes” informācijas kanālos, infomē uzņēmuma pārstāvji.
Jaunais saziņas kanāls ļauj pasažieriem nosūtīt ieteikumus, pateicības, sūdzības vai jautājumus, kas saistīti ar pārvadājumiem un pasažieru ērtībām. Uzņēmums uzsver, ka netiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, kas nav saistīti ar pasažieru pārvadājumiem vai neietekmē tos. Visi iesūtītie ziņojumi tiek nodoti atbildīgajiem speciālistiem, un atbildes pasažieriem tiek sniegtas darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.