foto: Lita Millere/LETA
Narkotiku lietotājam par slepkavību Stacijas laukuma tunelī piespriež 17 gadus cietumā.
Narkotiku lietotājam par slepkavību Stacijas laukuma tunelī piespriež 17 gadus cietumā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Rīgas pilsētas tiesa kādam vīrietim par slepkavību Rīgā, Stacijas laukuma tunelī, piespriedusi 17 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, informēja prokuratūra.

2024. gada maijā apsūdzētais, atrodoties pazemes tunelī blakus tirdzniecības centram "Origo", agresijas uzplūdā un narkotisko vielu ietekmē, ar asu priekšmetu vismaz piecas reizes iecirta cietušajam galvas apvidū un ne mazāk kā vienu reizi plaukstas apvidū.

Cietušajam tika nodarīti smagi miesas bojājumi un viņš nomira.

Rīgas Austrumu prokuratūras prokurora ieskatā tiesas piespriestais sods ir taisnīgs un samērīgs, un viņš neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.

Pārējās procesā iesaistītās personas spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.

