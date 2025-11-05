Runā Rīga
Būtiska informācija RBP klientiem un sadarbības partneriem
Informējam, ka no š.g. 1. decembra Rīgas brīvostas pārvaldes administrācijas darba telpas tiek pārceltas uz jaunu adresi Mihaila Tāla ielā 1, Rīgā, LV-1045.
Saziņai ar Rīgas brīvostas pārvaldi kontakti nemainīsies - tālr. +371 670 308 00, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv.
Ņemot vērā, ka esošā administrācijas biroja ēka vairs neatbilda pārvaldes attīstības mērķiem, š.g. sākumā Rīgas brīvostas pārvaldei iepriekš piederošais īpašums Kalpaka bulvārī 12, Rīgā atklātā publiskā izsolē tika atsavināts.
Jaunās RBP administrācijas biroja telpas Mihaila Tāla ielā 1 būs funkcionālākas un energoefektīvākas, nodrošinot līdz pat 25% apsaimniekošanas izmaksu ekonomiju.
Rīgas ostas kapteiņdienests un Ostas policija arī turpmāk atradīsies Meldru ielā 5A un Meldru ielā 3C, Vecmīlgrāvī. Nemainīsies arī adrese ostas caurlaižu izsniegšanai - Meldru ielā 3C (tālrunis uzziņām: +371 673 293 80).