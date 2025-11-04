Diāna Bušmane (foto: Valsts policija)
112
Šodien 19:57
Meklē Diānu Bušmani, kas pazudusi kopš 28. oktobra Alūksnes novadā. Sievietei ir garīga rakstura veselības problēmas
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo Diānu Bušmani, dzimušu 2001. gadā. Sieviete 2025. gada 28. oktobrī laika posmā no plkst. 7.30 līdz 16.30 izgāja no savas dzīvesvietas Alūksnes novadā, Ziemeru pagastā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Sievietei ir garīga rakstura veselības problēmas.
Diāna Bušmane (foto: Valsts policija)
Diāna Bušmane (foto: Valsts policija)
Diāna Bušmane ir aptuveni 1,65 metrus gara, kalsnas miesas būves, mati līdz pleciem, violetā tonī, kreisajā vaigā bedrīte.
Bija ģērbusies melnā dūnu virsjakā, oranžas krāsas biksēs ar lielu rūtainu rakstu, baltos apavos, ap kaklu gara rūtainā šalle.
Valsts policija aicina iedzīvotājus, kuri zina Diānas Bušmanes atrašanās vietu vai var sniegt noderīgu informāciju viņas meklēšanā, sazināties ar policiju pa tālruni 112 vai 64301413.