Pārdevēja metās slēpt naudu! Rinkēvičs atklāj amizantu gadījumu, kad kādā veikalā Kurzemē noturēts par laupītāju
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, viesojoties "Latvijas Radio" studijā, dalījies iespaidos par darba vizītēm valsts reģionos un atklājis, ka reiz kādā Kurzemes pilsētā noturēts par laupītāju.
Viņš atzina, ka ar īpašu prieku dodas uz Latvijas novadiem, kur vienmēr atrod daudz skaistu un pārsteidzošu vietu. Rinkēvičs ar smaidu atcerējās arī kādu amizantu gadījumu, kas noticis vienā no šādiem braucieniem.
"Kādā nelielā Kurzemes pilsētiņā, kad ar apsardzes puišiem iegājām veikalā, mūs bija noturējuši par laupītājiem, un veikalniece metusies slēpt naudu. Un tad laikam bija atpazinusi, sapratusi. Es jau arī jutu, ka kaut kas nav labi, jo viņa tā ļoti sarāvās – sak’, melnas brilles un nopietni vīri… Saprotu, ka tajā pilsētā tā ir jau gandrīz vai leģenda," prezidents stāstīja.
Rinkēvičs atklāj, ka viņam ļoti patīk šāda veida vizītes: "Tad, kad tu brauc bez karogiem, bez protokola: tad arī cilvēki atveras un sarunas ir daudz savādākas."
Prezidents piebilda, ka siltajā sezonā bieži ceļo pa Latviju ar velosipēdu, jo tas ļauj “ieraudzīt valsti pavisam citādi — nevis caur limuzīna logu”.
Pēc Rinkēviča teiktā, katrs šāds brauciens viņam atklāj jaunu, nezināmu Latvijas šķautni — skaistas, bagātas un pārsteidzoši daudzveidīgas valsts.