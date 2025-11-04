Rīdzinieki aktīvi izmantojuši nakts autobusus - pilotprojekta laikā pārvadāti 11 tūkstoši pasažieru
Nakts sabiedriskā transporta pilotprojekta laikā no 17. maija līdz 26. oktobrim Rīgā pārvadāti 11 422 pasažieri, informēja "Rīgas satiksmes" Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
Pilotprojekta laikā nedēļas nogalēs un svētku dienās autobusi kursēja trīs nakts maršrutos. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt pasažieru pieprasījumu pēc nakts sabiedriskā transporta un izvērtēt šāda pakalpojuma nepieciešamību nākotnē.
Visbiežāk izmantots bija maršruts N1 uz Mežciemu, kuru izvēlējās 4566 pasažieri. Otrajā vietā ierindojās N4 maršruts uz Imantu ar 4005 pasažieriem, bet N6 maršrutā uz Dārzciemu pārvadāts 2851 pasažieris.
Vislielākais pieprasījums pēc nakts transporta fiksēts 22. un 24. augustā, kad tika pārvadāti 865 pasažieri.
Pieaugumu, visticamāk, veicinājis grupas "Prāta Vētra" koncerts Mežaparkā. Liels pasažieru skaits bija arī projekta trešajā nedēļā - no 30. maija līdz 1. jūnijam, kad nakts autobusos pārvietojās 822 cilvēki.
Rīgas svētku laikā, no 15. līdz 17. augustam, brauciens sabiedriskajā transportā nebija jāreģistrē, tāpēc par šo nedēļas nogali nav pieejami pasažieru skaitliskie dati. Tas ietekmējis arī kopējo projekta statistiku.
Rīgas pašvaldība gada siltajā sezonā atjaunoja nakts sabiedriskā transporta satiksmi nedēļas nogalēs un svētku dienās. Savukārt Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija pagarināja nakts sabiedriskā transporta licenci līdz oktobra beigām.
"Rīgas satiksmes" apgrozījums pagājušajā gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023. gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
"Rīgas satiksmei" pieder kapitāldaļas kompānijās SIA "Rīgas karte" (51%) un SIA "Rīgas acs" (100%). Rīgas dome 2024. gada martā atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acs" kapitālā, veicot meitaskompānijas likvidāciju, taču pagaidām "Rīgas acs" vēl nav likvidēta.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.