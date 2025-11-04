Tiesa piespriež uzņēmējam cietumsodu par kukuļa piedāvāšanu VID amatpersonām
Rīgas apgabaltiesa kādam uzņēmējam par kukuļa piedāvāšanu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbiniekiem, viņiem veicot kratīšanu uzņēmēja īpašumā, piespriedusi pusotra gada cietumsodu, raksta "Latvijas Avīze".
Pie uzņēmēja 2022. gada janvārī tikusi veikta kratīšana. Atbilstoši apsūdzībai, uzņēmējs mēģinājis VID darbiniekus piekukuļot, lai izglābtu sava seifa saturu, kur viņš glabājis 243 500 eiro un 11 000 ASV dolāru. Lai skaidrā nauda netiktu fiksēta kratīšanas protokolā, uzņēmējs izteicis kukuļa piedāvājumus - piedāvātā summa izaugusi no 30 000 eiro līdz 60 000 eiro un vairāk. VID darbinieki piedāvājumu noraidījuši.
Krimināllieta, kurā veikta šī kratīšana, sākta 2021. gadā aizdomās par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tiesā šī lieta nav nonākusi.
Uzņēmējs savu vainu nav atzinis. Tiesā viņš liecinājis, ka seifa atvēršana kavējusies, jo piemirsušās atslēgas. Kad tas tomēr atvērts, uzņēmējs esot izņēmis no tā visu skaidro naudu un visi devušies to saskaitīt un aizpildīt kratīšanas protokolu. Apsūdzētais šo protokolu neesot ne izlasījis, ne parakstījis, jo viņam lieguši tiesības pieaicināt aizstāvi. Savukārt pirmstiesas izmeklēšanā apsūdzētais liecinājis, ka viņš ne tikai neesot VID darbiniekiem piedāvājis kukuli, bet gluži pretēji - tie pieprasījuši kukuli, lai netiktu izņemta seifā glabātā nauda.
Interneta resursos par šo uzņēmēju atrodama informācija, ka viņš bija iecerējis ūdens atrakciju parku Ludzas novada Nukšu pagastā, vēsta "Latvijas Avīze".
Prokurors lūdza tiesu sodīt uzņēmēju ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem bez mantas konfiskācijas. Pirmajā instancē Ekonomisko lietu tiesa uzņēmēju attaisnoja, jo kratīšanas laikā klātesošā uzņēmēja dzīvesbiedre Alīna nekādus kukuļa piedāvājumus neesot dzirdējusi, bet VID darbinieku liecību apliecināšanai tiesnesim trūcis video vai audioierakstu. Spriedums tika pārsūdzēts un lieta nonāca Rīgas apgabaltiesā, kas apsūdzēto atzina par vainīgu. Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, jo to var pārsūdzēt Augstākajā tiesā.