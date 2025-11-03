“VARAM ministrs melo un maldina sabiedrību” - Krauklis atkārtoti skaidro situāciju par Valkas novada finanšu stāvokli
Reaģējot uz Vides administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara izteikumiem Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma”, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis sociālajos tīklos publicējis paziņojumu, kurā asi kritizē ministra teikto un skaidro Valkas pašvaldības finansiālo situāciju.
Krauklis uzsver, ka ministrs “atklāti melo un maldina sabiedrību”, jo Valkas pašvaldība neprasa finanšu stabilizāciju, bet gan valsts līdzfinansējumu nākamā gada obligāto izdevumu segšanai – tāpat kā tas iepriekš piešķirts citām pašvaldībām.
“Jā, mēs paši tiksim galā ar problēmām, kas radušās mūsu lēmumu dēļ. Bet mēs prasām naudu nākamā gada budžetā, jo valsts uzdod pašvaldībām jaunus pienākumus, kam līdzi nedod finansējumu,” norāda Krauklis.
Pēc viņa teiktā, nākamgad Valkas novadam papildus būs nepieciešami 425 877 eiro, lai segtu valstī noteikto minimālās algas celšanu, sociālo pabalstu palielinājumu un citus obligātus izdevumus. Tikmēr novada budžeta pieaugums būs tikai 0,9% jeb 89 tūkstoši eiro.
Krauklis uzsver, ka pašvaldība šādu situāciju nevar ietekmēt – daudzi valcēnieši strādā Igaunijā, kur algas ir augstākas, un tas samazina Valkas ienākumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
“Nevar būt tā, ka piecām pierobežas pašvaldībām valsts piešķir papildu naudu, bet Valkas 8300 iedzīvotājiem jāiztiek bez tās. Tas ir klajš Eiropas Savienības Pašvaldību hartas pārkāpums – ja valsts uzdod jaunus uzdevumus, tai jādod arī finansējums,” uzsver Krauklis.
Valkas mērs aicina ministru “atvainoties un palīdzēt risināt situāciju”, jo pašvaldības iedzīvotāji nedrīkstot kļūt par valsts politikas upuriem.
“Ministram nepiestāv melot. Viņam jādara viss, lai Valkas iedzīvotājiem būtu tāda pati attieksme kā pārējā Latvijā,” norāda Krauklis.
Jau ziņots, ka Valkas mērs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija) vērsies Saeimā un valdībā, informējot par satraucošu situāciju ar Valkas novada nākamā gada budžetu.
Vēstulē, kas adresēta valdības vadītājai, ministriem un Saeimas komisijām, viņš norāda, ka Finanšu ministrijas aprēķinātais budžeta pieaugums Valkas novadam ir 0,9% jeb 88 681 eiro.
Savukārt pēc tikšanās ar Valkas novada vadību viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) pauda, ka īpaša dotācija Valkas novadam pašlaik nav paredzēta.