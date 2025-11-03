Toms Juhņevičs.
Kultūra
Šodien 18:00
Pianists Toms Juhņevičs aicina uz klaviermūzikas miniatūru koncertu
13. novembrī mūzikas un drāmas telpā "Oratorio" norisināsies pianista Toma Juhņeviča jaunāko kompozīciju - klaviermūzikas miniatūru - prezentācijas koncerts.
Koncertā "Nordic Moods Sverige" skanēs mūzika, kas radusies, pateicoties iespaidiem no Zviedrijas ceļojumiem, braucieniem, pārbraucieniem, emocijām, dabas, satiktajiem cilvēkiem, piedzīvotā.
Šajā koncertā Toms satiksies ar zviedru mākslinieci Tīnu Eskilsoni,kura koncertā piedalīsies ar mūzikai pieskaņotiem darbiem - būs video, glezna, ūdens instalācija, dzīvā performance koncerta laikā. Māksliniekus vienojošais ir Ūdens. Ūdens tēma mūzikā, mākslā, gaismas staros. Vizuļojošas noskaņas, miers, harmonija, trakums...