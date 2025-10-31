Daugavpilī atklāts lielākais “Latvijas Pasta” klientu centrs
Veicinot pakalpojumu pieejamību un veidojot mūsdienīgus saskarsmes punktus klātienē, VAS "Latvijas Pasts" 30. oktobrī atklāja pirmo jaunā koncepta klientu centru Daugavpilī. Tas ir lielākais un modernākais valstī un nodrošina ne vien ierasto pasta pakalpojumu klāstu, bet arī atsevišķu sūtījumu izsniegšanas zonu.
Klientu centrs atrodas pašā pilsētas centrā, iedzīvotāju iecienītajā izklaides vietā "Ditton", Cietokšņa ielā 60. Tas ir ērti sasniedzams kājāmgājējiem, autobraucējiem un sabiedriskā transporta lietotājiem no jebkura pilsētas mikrorajona, turklāt ērti pieejams arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Klientu centrā apmeklētājus apkalpo ne tikai darba dienās un sestdienās no pulksten 8.00 līdz 18.00, bet arī svētdienās – no pulksten 8.00 līdz 16.00.
Jaunajā klientu centrā darbojas trīs apkalpošanas vietas, un viena no tām paredzēta tieši sūtījumu izsniegšanai. Lai saņemtu sūtījumu, nav jāgaida, kamēr tiek sniegti pārējie pasta un maksājumu pakalpojumi – to ērti var paveikt atsevišķi no citu pakalpojumu plūsmas.
Vienlaikus ar visiem uzņēmuma nodrošinātajiem pasta un maksājumu pakalpojumiem klientu centrā "Ditton" pieejama pašapkalpošanās vieta sūtījumu iesaiņošanai. Tā aprīkota ar visu nepieciešamo, tai skaitā ar svariem sūtījumu precīzai nosvēršanai. Savukārt iepakojuma materiālus, tajā skaitā kastes, aploksnes un burbuļplēvi, var iegādāties turpat klientu centrā.
Daugavpilī pilnvērtīga pakalpojuma nodrošināšanai no 30. oktobra pieejamas četras klātienes apkalpošanas vietas: klientu centrs "Ditton" (Cietokšņa iela 60), 18. novembra ielas pasta nodaļa (18. novembra iela 136), Ķīmijas pasta nodaļa (Jātnieku iela 78) un Jaunās forštatdes pasta nodaļa (Aveņu iela 26), kas no 1. novembra klientus apkalpos pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.30, bet otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Savukārt, lai saņemtu sūtījumus sev ērtākā laikā un lokācijā, daugavpiliešiem pieejami 12 "Latvijas Pasta" pakomāti: Rīgas ielā 9, Valkas ielā 1a, Ventspils ielā 28, Cietokšņa ielā 60, Raipoles ielā 11a, Arhitektu ielā 3, Gaismas ielā 12, Cietokšņa ielā 74, 18. novembra ielā 136 un 146, Lielajā ielā 44 un Viestura ielā 60. Visi āra pakomāti aprīkoti ar papildu funkcionalitāti: tajos integrēta vēstuļu kastīte, kas ļauj vienlaikus parūpēties ne tikai par saviem sūtījumiem, bet arī par korespondenci.
"Latvijas Pasts" šogad atvēris jau 16 jaunā koncepta klientu centrus gan Rīgā, gan reģionos, piedāvājot apmeklētājiem ne tikai mūsdienīgas telpas un ērtu piekļūstamību, bet arī uzlabotu klientu pieredzi.