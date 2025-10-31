Skaistumkopšanai veltītā izstāde "Baltic Beauty 2025"
Ķīpsalā līdz svētdienai, 2. novembrim, notiek izstāde "Baltic Beauty 2025", kurā uzņēmumi prezentē kosmētikas produktus, tehnoloģijas, procedūras un darba metodes ...
Sabiedrība
Šodien 16:03
FOTO: Ķīpsalā pulcējas skaistuma industrijas zvaigznes - notiek “Baltic Beauty 2025”
Ķīpsalā jau norisinās izstāde “Baltic Beauty 2025”, kas notiek no šodienas līdz svētdienai, 2. novembrim. Tajā uzņēmumi prezentē jaunākos kosmētikas produktus, tehnoloģijas, procedūras un darba metodes skaistumkopšanā, informē pasākuma rīkotāji.
Izstādē piedalās vairāk nekā 300 uzņēmumu no 16 valstīm. Inovatīvākajiem un kvalitatīvākajiem kosmētikas produktiem tiks pasniegtas “Baltic Beauty Awards” balvas.
Šogad izstādes programmā iekļautas sešas konferences, vairāk nekā 40 konkursi, meistarklases, semināri un masāžas paraugdemonstrējumi, kā arī Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas rīkota diskusija.
Izstādi rīko starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT1” un SIA “Skaistums matu kosmētika”.