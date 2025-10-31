Rosina apsūdzēt sievieti par citas sievietes slepkavību Daugavpilī
Valsts policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt sievieti par citas sievietes slepkavību Daugavpilī šā gada 21. jūnijā, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jūlija Jurāne.
Šā gada 21. jūnijā Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī kādā dzīvoklī atrasts 1967. gadā dzimušas sievietes līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas par minēto faktu nekavējoties sāka kriminālprocesu.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka ar minēto noziegumu saistīta viena persona. Kriminālprocesa laikā tika aizturēta 1967. gadā dzimusi sieviete.
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā pret sievieti par darbību, kas rezultējusies ar citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu. Krimināllietas materiāli 2025. gada 20. oktobrī nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Kriminālprocess ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 116. panta, proti, par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu jeb slepkavību. Par to paredzēts sodīt ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.