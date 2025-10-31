Izsaka pateicību ģimenes ārstei Marutai Juknai par ilggadēju darbu Tērvetes pagastā
Ģimenes ārste Maruta Jukna pēc vairāk nekā četrdesmit trīs gadu darba Tērvetes pagastā atvadās no savas prakses, kuru no 2025. gada novembra pārņems jaunā speciāliste Anda Bite, turpinot nodrošināt iedzīvotāju veselības aprūpi novadā. Dobeles novada pašvaldība izsaka sirsnīgu pateicību Marutai Juknai par viņas ilggadējo ieguldījumu un rūpēm par sabiedrības veselību.
28. oktobris bija pēdējā darba diena Tērvetes pagastā praktizējošajai ģimenes ārstei Marutai Juknai, kura savu profesionālo dzīvi veltījusi iedzīvotāju veselības aprūpei vairāk nekā četrdesmit trīs gadu garumā.
Ārste Maruta Jukna Tērvetē praktizēja kopš 1982. gadā – sākotnēji kā bērnu ārste, vēlāk pārkvalificējoties par ģimenes ārsti.
Lai pateiktos par ilggadēju un atbildīgu darbu, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzans, deputāte Dace Reinika un Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Berlands ieradās ārstes prakses vietā, izsakot pateicību par ieguldījumu Tērvetes iedzīvotāju veselības aprūpē un profesionālo darbu vairāku paaudžu garumā.
No 2025. gada 3. novembra ģimenes ārstes Marutas Juknas praksi pārņems jaunā ģimenes ārste Anda Bite, kura ir viena no Dobeles novada pašvaldības stipendijas saņēmējām medicīnas studiju rezidentūrā, kuras mērķis ir atbalstīt jauno speciālistu piesaisti novadam.
Dobeles novada pašvaldība izsaka sirsnīgu pateicību Marutai Juknai par ilggadējo darbu, rūpēm un sirdsdegsmi, veltot savu dzīvi cilvēku veselībai un labklājībai!