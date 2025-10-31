“Man ir kauns…” eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga emocionāli reaģē uz Saeimas balsojumu par Stambulas konvenciju
Skaudrās pārdomās par Saeimas lēmumu atteikties no Stambulas konvencijas dalījusies kādreizējā Valsts prezidente Vaira Vīķe - Freiberga.
"Man ir kauns par Saeimas lēmumu. No kura laika tāda atpakaļrāpulība? No kura laika mēs tādi esam palikuši? Kam ir izdevīgi kaitēt Latvijas kā modernas demokrātijas labajai slavai? Tiem, kuri gribētu mūs vājināt un atšķelt no Eiropas tautu saimes, - noteikti," vietnē "X" pauda bijusī prezidente.
Arī pirms deputātu balsošanas Vīķe-Freiberga asi pauda savu nostāju saistībā ar Saeimā rosināto Stambulas konvencijas denonsēšanu. “Manās acīs jebkurš Saeimas deputāts, kurš balsos par Stambulas konvencijas denonsēšanu, līdz ar to būs sevi pierādījis kā Putina propagandas iespaidotu. Te absolūti sen vairs nav runa par šīs konvencijas saturisko būtību. Nedrīkstam krist laukā no Eiropas vērtību kodola!” — 29. oktobrī norādīja kādreizējā prezidente.
Jau ziņots, ka ceturtdien ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā tika pieņemts likums par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.
Jāpiemin, ka patlaban, saskaņā ar Satversmes 71. pantu, Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam ir desmit dienas laika, lai nodotu likumu atpakaļ Saeimai tā otrreizējai caurlūkošanai. Ja Saeima likumu pieņems atkārtoti ar ne mazāk kā 51 balsi “par”, prezidents vairs to nevarēs to apturēt, un likums prezidentam ne vēlāk kā 3 dienas pēc tam, kad tas atkārtoti pieņemts, būs jāizsludina.