Latvijas likumdevēji pārņēmuši Kremļa stila retoriku, norāda starptautiskās sieviešu tiesību organizācijas pārstāve
Sieviešu tiesību organizācijas "Equality Now" Eirāzijas reģionālā pārstāve Tamāra Dekanosidze norāda, ka, spriežot par likumu atkāpties no Stambulas konvencijas, Latvijas likumdevēji bija pārņēmuši Kremļa stila retoriku.
Viņa medijam "Politico" pauda, ka Latvijas likumdevēji pārņēma Kremļa stila retoriku un centās pārdefinēt dzimuma līdztiesības iniciatīvu kā "LGBTQ" propagandu. Tāpat viņa piebilda, ka šis lēmums nācis neilgi pirms Latvijā gaidāmajām vēlēšanām. Tāpat viņa norādīja, ka atteikšanās no Stambulas konvencijas tieši kalpo Krievijas interesēm valstī.
Partijas "Progresīvie" frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs medijam norādīja, ka "šis bijis kaunpilns Saeimas lēmums. Tikmēr partijas “Latvija pirmajā vietā” pārstāve Ingūna Millere medijam rakstiskā paziņojumā norādīja, ka Stambulas konvencija esot “radikālā feminisma produkts, kas balstīts uz ‘dzimuma’ ideoloģiju”.
Medijs norāda, ka ceturtdien deputāti ar 56 balsīm “par” un 32 “pret”, bet diviem deputātiem atturoties, nobalsoja par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas — Eiropas Padomes līguma, kas paredz vienotus standartus sieviešu, kas cietušas no vardarbības, aizsardzībai. Lēmums pieņemts tikai gadu pēc tam, kad Latvijā konvencija stājās spēkā.