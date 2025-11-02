Daugavpils Jaunajā Forštadtē būs jaunas autostāvvietas
Tuvāko nedēļu laikā Daugavpils Jaunajā Forštadtē tiks uzsākti būvdarbi divu jaunu autostāvlaukumu izveidei Aveņu un Rēzeknes ielās, kas kopumā nodrošinās 95 automašīnu stāvvietas.
Projekta īstenošana paredzēta divās kārtās, un darbus plānots pabeigt septiņu mēnešu laikā, neskaitot ziemas sezonas tehnoloģisko pārtraukumu, informē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā. Projekta kopējā vērtība ir 499 208 eiro. Pirmajā kārtā tiks izbūvēts Aveņu ielas autostāvlaukums ar 52 stāvvietām, savukārt otrajā kārtā – Rēzeknes ielas autostāvlaukums ar 43 stāvvietām.
Projekta ietvaros paredzēta arī esošo apgaismojuma līniju pārbūve un jaunu LED apgaismojuma balstu uzstādīšana – 9 balsti Aveņu ielā (trases garums 360 metri) un 7 balsti Rēzeknes ielā (trases garums 250 metri). Būvdarbu laikā tiks veikta jauna ūdensvada ievilkšana, kā arī lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārcelšana.
Papildus paredzēta arī gājēju ietvju pārbūve Aveņu ielā no Tartu ielas līdz Rēzeknes ielai un Rēzeknes ielā no Aveņu ielas līdz Rēzeknes ielai 9.