Darba tirgus mainās - kādas prasmes platformā "Stars" pieaugušie var apgūt Latgalē?
Uzsverot mācīšanās nozīmi visa mūža garumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra šoruden sākusi pieaugušo izglītības kampaņu.
Šoruden Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsākusi pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”, uzsverot mācīšanās nozīmi visa mūža garumā.
Latgales iedzīvotāji aicināti izmantot pieaugušo izglītības iespējas
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītību pieaugušajiem, VIAA pērn izveidoja prasmju pārvaldības platformu STARS (https://stars.gov.lv). Tā palīdz attīstīt digitālās un profesionālās prasmes vai pārkvalificēties, veicinot konkurētspēju darba tirgū. Platformā iespējams izveidot individuālo mācību kontu, atrast gan klātienes, gan attālinātas mācības, kā arī saņemt karjeras konsultantu atbalstu.
“Mūsdienās mācīšanās visa mūža garumā kļuvusi par neatņemamu karjeras un dzīves kvalitātes sastāvdaļu. STARS platforma ļauj cilvēkiem neatkarīgi no vecuma un pieredzes atrast sev piemērotākās mācības profesionālai attīstībai. Jau vairāk nekā 30 000 Latvijas iedzīvotāju izmanto STARS iespējas, no kuriem aptuveni 90 % ir pieteikušies mācībām,” norāda Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore.
Latgalē pieejamas tādas profesijas kā aprūpētājs, elektromontieris, elektrotehniķis, ēku būvtehniķis, māsas palīgs, metinātājs un programmēšanas tehniķis. Tāpat iespējams pilnveidot prasmes būvniecībā, enerģētikā, IT, lauksaimniecībā, metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās.
“Darba tirgū īpaši pieprasīti speciālisti enerģētikā, IT un metālrūpniecībā – jomās, kur prasmes vislabāk apgūstamas klātienē. Tāpēc aicinām pieaugušos izmantot iespēju mācīties praktiski, darbojoties reālā vidē un apgūstot profesiju, kas nodrošina stabilitāti un pieprasījumu darba tirgū. STARS platforma ļauj atrast šīs iespējas tuvākajā vietā un pieteikties mācībām ar valsts līdzfinansējumu,” uzsver E. Purmale-Baumane.
Mācības pieejamas arī attālināti
STARS platformā pieejamas gan klātienes mācības visos Latvijas reģionos, gan attālinātas apmācības, kas ļauj pilnveidot programmēšanas, datu analīzes, procesu automatizācijas, mākslīgā intelekta un citas darba tirgū aktuālas prasmes.
Izglītības programmas ir gan bez maksas, gan ar personas līdzmaksājumu. Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu mācības ir pilnībā bez maksas, turklāt tiek nodrošināta transporta izmaksu kompensācija.
Par kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”
Kampaņas mērķis – mainīt sabiedrības attieksmi pret mācīšanos, uzsverot, ka izglītība jebkurā vecumā ir dabiska un vērtīga, palīdzot saglabāt konkurētspēju darba tirgū un veidot ilgtspējīgu karjeru. VIAA aicina ikvienu regulāri pilnveidot prasmes, izveidojot individuālo mācību kontu platformā STARS (https://stars.gov.lv).
Ikviens Latvijas iedzīvotājs no 18 gadu vecuma aicināts izveidot savu individuālo mācību kontu – tā ir pirmā pietura ceļā uz jaunām zināšanām, prasmēm un ilgtspējīgu karjeru.
Platformu izstrādājusi Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 2.3.1.4.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” ietvaros. Tā mērķis – veidot ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu pieaugušo izglītības sistēmu, kas nodrošina individuālus mācību risinājumus atbilstoši darba tirgus vajadzībām.