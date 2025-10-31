Bezvēsts pazudusī Inga ir atradusies sveika un vesela.
Sabiedrība
Šodien 11:17
Bezvēsts pazudusī Inga Kavaca ir atrasta
Bezvēsts pazudusī Inga Kavaca ir atradusies. Viņa sociālajos tīklos pauž pateicību līdzcilvēkiem par rūpēm.
"Paldies draugi par raizēšanos un rūpēm! Esmu mājās, dzīva un vesela, atradusies! Tehnoloģiju un tehnisku lietu dēļ radusies šī ziņa! Liels paldies par gādību," vietnē "Facebook" norāda sieviete.
Jau ziņots, ka Valsts policija iepriekš ziņoja, ka 1969. gadā dzimušā Inga Kavaca ir izludināta meklēšanā un pēdējo reizi bija manīta 30. oktobrī plkst. 21.00 Rīgā, Mūkusalas ielā, un līdz šim brīdim nebija zināma viņas atrašanās vieta. Inga ir ceļojumu aģentūras "Vanilla Travel" dibinātāja un vadītāja. Tāpat Kavaca iepriekš bijusi Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas prezidente.