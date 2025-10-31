Ikoniskā vienlatnieka ar lasi autors kļuvis par Valkas Goda pilsoni
Valkas pilsētas kultūras namā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kurā tiks apbalvoti Valkas novada Atzinības rakstu laureāti un Goda pilsonis par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras, sabiedriskajā un sporta dzīvē. Goda pilsoņa nosaukuma ieguvis daudzu lata monētu autors Jānis Strupulis.
Pas Goda pilsoni kļūs Jānis Strupulis, kurš ir viens no 1992. gadā atjaunotā lata - vienlatnieka monētas ar lasi autors (kopā ar ar mākslinieku Gunāru Lūsi). Jānis Strupulis dzimis 1949. gada 28. janvārī Vecpiebalgā. 1973. gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu, ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1978. gada un Latvijas Dizaineru savienības biedrs kopš 1994. gada. Viņš ir arī FIDEM (Medaļu mākslas starptautiskā federācija) biedrs, Latvijas Medaļu mākslas kluba prezidents un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Jānis Strupulis Strupulis sadarbībā ar Gunāru Lūsi izstrādājis vairākas Latvijas latu monētas, kuras datētas ar 1992. un vēlākiem gadiem. Kopš Latvijas pievienošanās eirozonai lata monētas tagad noglabātas daudzu relikviju lādītēs. Kopš pievienošanās eiro valūtai Jānis Strupulis veidojis arī vairākas Latvijas jubilejas eiromonētas. Viņa veikumā ir vairāk nekā 50 monētu plastisko risinājumu, daudzas no kurām arī ieguvušas Gada monētas titulu.
Viņa darbi ir unikāla un nozīmīga Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļa. Pirms 16 gadiem viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un nu arī ar Valkas novada Goda pilsoņa zīmi.
Valkas novada pašvaldības informācijā par Goda pilsoņa piešķiršanu Jānim Strupulim teikts: "Par nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūrvides attīstībā un bagātināšanā, par latviešu mākslinieku darbu kolekcijas un personīgo medaļu dāvinājumiem Valkas novadpētniecības muzejam."
Savukārt Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstus saņems: 1. Sandra Pilskalne - Par mūža ieguldījumu Kārķu pagasta attīstībā, sabiedriskās dzīves organizēšanā un Valkas novada tēla veidošanā. 2. Gatis Ģērmanis - Par nozīmīgu ieguldījumu Vijciema un Valkas novada vārda popularizēšanā un sabiedrības saliedēšanā. 3. Valda Empele - Par pašaizliedzīgu darbu Valkas novada zemnieku izglītošanā, zināšanu un pieredzes nodošanā nākamajām paaudzēm. 4. Madara Birča - Par radošu ieguldījumu Valkas novada vizuālā tēla veidošanā, par aktīvu līdzdalību un jaunām idejām, bagātinot novada sabiedrisko dzīvi. 5. Jārle Siņicins - Par atraktīvu personīgo ieguldījumu Ērģemes pagasta un Valkas novada popularizēšanā, kā arī augstvērtīga sidra darināšanā. 6. Aija Celiha - Par godprātīgu un ilgstošu darbu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. 7. Biedrība “Florbola klubs – Valka” - Par aktīvu darbību un nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes sporta attīstībā, Valkas vārda popularizēšanā un vietējās kopienas saliedēšanā. 8. Ineta un Māris Koopi - Par aktīvu un pašaizliedzīgu darbību sporta pasākumu organizēšanā un tiesāšanā, veicinot veselīgu dzīvesveidu. 9. Dace Langenfelde - Par nesavtīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas attīstībā, skolēnu izglītošanā un Valkas pilsētas kopienas saliedēšanā. 10. Aivars Ikšelis - Par mūža ieguldījumu Valkas pilsētas kultūrvēstures mantojuma pētniecībā, saglabāšanā un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs, izcilu darbošanos teātra jomā.