Novadu ziņas
Šodien 10:50
Uz laiku slēgts Valkas novada Tūrisma informācijas birojs
Valkas novada Tūrisma informācijas birojs dosies īsā tehniskā pauzē no 31. oktobra līdz 28. novembrim.
Drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus šajā laikā iespējams saņemt Valkas Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22, Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3 un Valkas KAC, Rīgas ielā 25.
Informatīvie materiāli par Valku/Valgu un Valkas novadu pieejami informatīvajā kastītē pie Valkas novada Tūrisma informācijas biroja, Valkas novadpētniecības muzejā, Rīgas ielā 64, Valkas Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22, Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3.
Aicinām apmeklēt Valkas novadpētniecības muzeju (Rīgas iela 64, Valka), kur ir iespēja saņemt tūrisma informāciju un iepazīt Valkas un Valgas kopīgo vēsturi.