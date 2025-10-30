2025. gada Jelgavas novada pašvaldības budžets: grozījumi un citas izmaiņas
29. oktobra Jelgavas novada domes sēdē apstiprināti grozījumi pašvaldības budžetā 2025. gadam, izdevumu plānu samazinot par 1 miljonu eiro, un lemts par aizņēmuma budžeta un finanšu vadībai 1 miljona apmērā atcelšanu, ziņots Jelgavas novada pašvaldības mājslapā.
“Jelgavas novada pašvaldība šobrīd strādā iepriekšējā domes sasaukuma apstiprinātā budžeta ietvaros, kurā, lai nodrošinātu pašvaldības pamatfunkcijas, sākotnēji bija plānots aizņēmums budžeta un finanšu vadībai 1,8 miljonu eiro apmērā. Ar 24. septembra budžeta grozījumiem aizņēmuma apmērs budžeta un finanšu vadībai jau tika samazināts līdz 1 miljonam. Gan mana rīkojuma, gan jūlijā apstiprinātā optimizācijas plāna ietvaros pašvaldība, nodrošinot stingru izdevumu ierobežošanu, kā arī vēlreiz pārskatot plānotos izdevumus atbilstoši faktiskajai izpildei, ir radusi iespēju ne tikai samazināt sākotnēji plānoto aizņēmuma summu, bet arī līdzsvarot budžetu jau šajā gadā un no saņemtā aizņēmuma atteikties. Tā kā budžets pildās atbilstoši plānam, aizņēmums budžeta un finanšu vadībai, lai nodrošinātu savas funkcijas, pašvaldībai nav nepieciešams,” skaidro domes priekšsēdētājs Ingus Zālītis.
Šā gada jūlijā aptiprinātā optimizācijas plāna ietvaros 1 miljona eiro ietaupījums panākts, samazinot plānoto pakalpojumu izdevumus par 101 000 eiro un atlīdzībai paredzētos izdevumus – par 899 000 eiro. Pašvaldība ziņo atlīdzībai paredzētos izdevumus ir iespējams samazināt atbilstoši darbinieku periodiskai prombūtnei un neaizpildītajām vakancēm, kā arī, ņemot vērā pedagogu atalgojumu un citus izdevumus, kurus iespējams segt no Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” līdzekļiem, tādējādi atslogojot pašvaldības pamatbudžetu.
6. oktobrī Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība parakstīja vienošanos par nākamā gada valsts budžetu, kurā noteikts, ka jauni aizņēmumi pašvaldībām Eiropas Savienības projektu īstenošanai netiks izsniegti, ja pašvaldībai būs neatmaksāts aizņēmums budžeta un finanšu vadībai, kas ierobežotu iespējas nākamajā gadā īstenot iedzīvotājiem būtiskus projektus.
“Pašlaik norit darbs pie 2026. gada pašvaldības budžeta sagatavošanas un esam droši, ka, rūpīgi plānojot izdevumus, izdosies sastādīt sabalansētu budžetu, kas arī nākamgad ļaus realizēt sabiedrībai nozīmīgus projektus un attīstības ieceres,” turpina Zālītis.