Ludzas novadā traģiskā avārijā bojā gājis bērns
Trešdien avārijā Ludzas novada Cirmas pagastā uz Rēzeknes šosejas gājis bojā bērns, informēja Valsts policijā (VP).
Policijā skaidro, ka pašlaik nenoskaidrotos apstākļos notika sadursme starp automašīnām "Opel" un "Hyundai". Negadījumā iesaistītas sešas personas, turklāt viena mazgadīgā persona gājusi bojā.
VP par notikušo sākts kriminālprocess, tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz šo negadījumu. Cilvēki no transportlīdzekļiem izkļuva pirms VUGD ierašanās. Ugunsdzēsēji nogādāja cietušos līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automobilim. Notikuma vietā tika atvienotas akumulatoru klemmes un sakārtota ceļa braucamā daļa.
Jau ziņots, ka trešdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 13 cilvēki.
Kopumā Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem astoņi bijuši ar cietušajiem. Avārijās traumas guvuši 13 cilvēki, tostarp divi gājēji un divi velosipēdisti.