Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāji pauž bažas par iespējamo Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas
Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāji pauž bažas par iespējamo Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, izriet no viņu vēstules Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai (ZZS).
Ziemeļvalstu priekšsēdētāji, kuri otrdien pulcējās Ziemeļu padomes sesijā, atturas komentēt Latvijas iekšpolitiku. Viņi norāda, ka Latvijas izstāšanās no konvencijas, kas ir visaptverošs tiesiskais regulējums vardarbības novēršanai pret sievietēm un ģimenēs, sūtīs nelabvēlīgu signālu.
Vēstuli Saeimas priekšsēdētājai parakstījis, piemēram, Zviedrijas Riksdāga priekšsēdētājs Andreass Norlēns, Dānijas Folketinga priekšsēdētājs Sērens Gāde un Somijas Eduskuntas priekšsēdētājs Jusi Halla-aho.
Jau rakstīts, ka 23. oktobrī ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā konceptuāli tika atbalstīts likumprojekts par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.
Likumprojektu iesniedza opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), bet to atbalsta arī citas opozīcijas partijas - Nacionālā apvienība, "Apvienotais saraksts" un "Stabilitātei", kā arī valdošajā koalīcijā esošie ZZS politiķi. Izstāšanos no konvencijas neatbalsta koalīcijas partijas "Jaunā vienotība" un "Progresīvie".
Pirmajā lasījumā par izstāšanos no konvencijas nobalsoja 52 deputāti, pret nebalsoja neviens deputāts, deputāts Didzis Šmits balsojumā atturējās, bet "Jaunās vienotības" un "Progresīvo" deputāti izvēlējās balsojumā vispār nepiedalīties.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.