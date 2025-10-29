Latvijas Nacionālā arhīva direktores amatā paliek Sprūdža
Noslēdzoties Valsts kancelejas rīkotajam konkursam uz Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) direktora amatu, iecelšanai tajā izvirzīta jau esošā LNA direktore Māra Sprūdža, informēja Ministru kabineta preses sekretāre Madara Sakoviča.
Sprūdža LNA direktores amatā ir kopš 2011. gada. Pirms tam viņa īsu brīdi bijusi Latvijas Valsts arhīva direktore, Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijā trīs gadus pildījusi direktores vietnieces amata pienākumus un teju gadu tur bijusi arī direktore.
Sprūdža ieguvusi inženierzinātņu maģistra grādu konservācijas un restaurācijas tehnoloģijā Rīgas Tehniskajā universitātē. Tāpat viņa apguvusi tālākizglītības kursu par digitālo transformāciju publiskajā pārvaldē, kā arī kursu par informācijas sabiedrības principiem un e-pārvaldi.
Tāpat Sprūdža no 1996. gada līdz 2006. gadam bijusi dažādos amatos Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā. Sprūdža strādājusi arī par restauratori.
Pretendentu atlase noritēja trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām.
Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidroja savu motivāciju, atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un prezentēja savu redzējumu par LNA turpmākās attīstības piedāvājumu pieciem gadiem.
Savukārt konkursa trešajā kārtā tika vērtētas pretendentu vadības kompetences: komandas vadīšana, organizācijas vērtību apzināšanās, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadīšana.
Konkursā pieteicās septiņi pretendenti, no kuriem četri tika virzīti uz konkursa otro kārtu. Uz konkursa trešo kārtu tika izvirzīti divi pretendenti. Konkursa noslēgumā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem pretendentu atlases komisija ieteica kultūras ministrei Agnesei Lācei (P) konkursa komisijas izvērtējumā augstāko novērtējumu saņēmušo pretendenti, kuru ministre virzīja apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs. Komisijas sastāvā bija Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāre Dace Vilsone, KM valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Baiba Mūrniece, Kultūras informāciju sistēmu centra direktors Armands Magone un Latvijas arhīvistu biedrības valdes locekle, Valsts kases biroja vadītāja vietniece Jeļena Feofilova.
Par pretendentu novērtēšanas procesa neatkarīgajiem novērotājiem bija uzaicināti Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Edvīns Krieviņš un KM Kultūrpolitikas departamenta Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja Līga Dimante.