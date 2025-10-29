Saeimas komisija noraida pieprasījumu Ašeradenam par PVN piemērošanu izmitināšanas biznesā
Saeimas Pieprasījumu komisija trešdien noraidīja opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašeradenam (JV) skaidrot situāciju par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu izmitināšanas biznesā.
No Ašeradena AS deputāti vēlējās noskaidrot, cik lielam skaitam izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju VID ar atpakaļejošu datumu ir pieprasījis samaksāt PVN par pēdējiem trim gadiem, proti, par periodu līdz 2025. gada 1. jūlijam, kad stājās spēkā jaunais regulējums.
Tika pieprasīts skaidrojums, kādēļ VID aprēķina PVN par visu izīrēšanas darījuma summu, nevis tikai par ārvalstu platformas, piemēram, "Booking" vai "Airbnb", pakalpojuma daļu. Deputāti lūdza šo pieeju pamatot ar atsaucēm uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem.
Tāpat tika pievērsta uzmanība jautājumam, kādēļ precizējamais periods noteikts tieši trīs gadi, nevis, piemēram, viens gads vai tikai 2025. gada pirmie divi ceturkšņi. Deputāti vēlējās saprast, kā šāda pieeja izvērtēta no samērīguma viedokļa attiecībā pret izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Tika pieprasīta informācija par to, vai pēdējo trīs gadu laikā VID ir sniedzis konsekventas individuālas konsultācijas par PVN piemērošanas noteikumiem šajā nozarē, kā arī cik šādu konsultāciju ir bijis.
Deputāti interesējās, kāds risinājums paredzēts tiem izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas legalizēt savu darbību un labprātīgi reģistrējas īpašajā PVN maksāšanas kārtībā, taču iepriekš saņēmuši pretrunīgas vai nekonsekventas konsultācijas no VID puses.
Tika lūgts skaidrojums par to, kā VID plāno motivēt Latvijas izmitināšanas pakalpojumu sniedzējus reģistrēties īpašajai PVN maksāšanas kārtībai.
Tika pieprasīti dati par kopējo PVN apmēru, ko izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji samaksājuši pēdējo trīs gadu laikā. Deputāti vēlas uzzināt, cik izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju Latvijā darbojas, izmantojot ārvalstu platformas, piemēram, "Booking" vai "Airbnb".
Jau ziņots, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija aicinājusi rast risinājumu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā pārrobežu pakalpojumiem izmitināšanas biznesā, kuri izmanto platformas "Booking" un "Airbnb".
Apakškomisijas sēdē vairākas privātpersonas, kuras sniedz izmitināšanas pakalpojumus ar "Booking" vai "Airbnb" starpniecību, norādīja, ka vairākkārt konsultējušās ar VID par nodokļu nomaksu, un viņiem nav skaidri pateikts, ka būtu jānomaksā PVN par darījumiem ar platformām. Tāpat izmitinātāji uzsvēra, ka izmitināšanas pakalpojums tiek sniegts Latvijā un tam nav sakara ar pārrobežu pakalpojumu, atsaucoties uz saņemtajiem VID skaidrojumiem, ka saimnieciskās darbības veicējam PVN nav jāmaksā, jo pakalpojums ir sniegts Latvijas teritorijā.
Vienlaikus izmitinātāji norādīja, ka "Booking" un "Airbnb" jau piemēro PVN savās reģistrācijas valstīs no iekasētās komisijas maksas, uz ko VID Nodokļu pārvaldes direktore Ilze Jankova vērsa uzmanību, ka VID to nevar zināt, kamēr pakalpojuma sniedzēji nav iesnieguši VID šos rēķinus, kuros parādās nomaksātais PVN.