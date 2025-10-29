Valsts Jelgavas pašvaldībai kompensēs 838,1 tūkstoti eiro par vētras un stipro lietavu radīto postījumu novēršanu
28. oktobrī Ministru kabinets apstiprināja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu par 838 145 eiro piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ziņo, ka finansējums paredzēts, lai segtu izdevumus, kas radušies, novēršot 2024. gada 28. un 29. jūlija vētras un stipro lietavu laikā pašvaldības infrastruktūrai nodarītos bojājumus.
Pēc šīm vētrām Jelgavā bija jāatjauno lietus ūdens noteces sistēmas, jāiztīra un jāizskalo lietus ūdens kolektori, jāatjauno to darbība un jānovērš bojājumi meliorācijas sistēmās. Darbi ir pabeigti, un pašvaldība iesniegusi līgumus, aktus par izpildītajiem darbiem, rēķinus un maksājumus apliecinošos dokumentus.
Jelgavas valstspilsēta pašvaldība ziņo, ka kopējās izmaksas par 2024. gada 28. un 29. jūlija vētras un stipro lietavu laikā cietušo infrastruktūras objektu atjaunošanu ir 1 197 350 eiro. 359 205 eiro līdzfinansējumu nodrošina pati pašvaldība, savukārt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirti 838 145 eiro.
Finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz pašvaldības iesniegtajiem apsekošanas aktiem, līgumiem un maksājumus apliecinošiem dokumentiem.
Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2024. gada 28. un 29. jūlijā vētras un stipro lietavu radīto postījumu novēršanu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, kā arī kompensētu pašvaldības izdevumus par iedzīvotājiem izmaksāto atbalstu mājokļu atjaunošanai, Jelgavas pašvaldībai 2024. gadā piešķirts finansējums 3 063 438 eiro apmērā.