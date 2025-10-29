Dienā saule gaisu sasildīs līdz +11 grādiem
foto: Edijs Pālens/LETA
Pelēkais gārnis.
Dienā saule gaisu sasildīs līdz +11 grādiem

Trešdien Latvijā, uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7..+11 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - pārsvarā neliels un īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un palaikam spīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra sasniegs +10 grādus.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 996-999 hektopaskāli jūras līmenī.

