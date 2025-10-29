Latviešu komponistu jaundarbi piedzīvos pirmatskaņojumu ASV
2025.gada novembrī ASV skanēs vairāki kamermūzikas koncerti, kuros savu pirmatskaņojumi piedzīvos latviešu komponistu skaņdarbi.
9.novembrī Mineapoles Sv.Pāvila Latviešu baznīcā un 15. novembrī Vašingtonas latviešu draudzes namā skanēs pianistes, starptautisko konkursu laureātes Dzintras Erlihas solokoncerti, kur līdzās J.S.Baha un F.Šopēna klavierdarbiem tiks atskaņoti latviešu komponistu klaviermūzika. 9.novembra koncertā, līdzās Lūcijas Garūtas, Daces Aperānes un Lolitas Ritmanis klavierdarbiem savu pirmatskaņojumu piedzīvos komponistes Sabīnes Ķezberes (Latvija/Norvēģija) jaundarbs "Divine Intuitive", kas veltīts Dzintrai Erlihai. Par "Divine Intuitive" komponiste stāsta: Skaņdarbs tapis pēc Dzintras Erlihas lūguma un ir idejiski vienots ar iepriekš sacerēto skaņdarbu “Divine Feminine”. Skaņdarbā izmantotas preparētas stīgas, vienas skaņas repetīcijas, arī ar roku pavelkošas stīgas. “Divine Intuitive” ir intuitīvi radīts darbs, tādēļ arī esošais nosaukums.
10.novembrī Dzintra Erliha atskaņos izcilās latviešu komponistes Lūcijas Garūtas klaviermūziku Ņujorkas Konservatorijas rīkotā koncertā Benzaquen Hall, "The DiMenna Center for Classical Music", Ņujorkā.
Savukārt 15.novembrī, Latvijas Valsts svētkiem veltītā koncertā Ņujorkas Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Draudzes Jonkeru baznīcā ASV, savu pirmatskaņojumu piedzīvos ievērojamās komponistes Daces Aperānes (Latvija/ASV) jaundarbs "Madrigāls", kas veltīts jaunajai flautistei Evelīnai Erlihai. Evelīna Erliha uzstājusies koncertos Latvijā, Francijā, Norvēģijā un ASV. 2025.gadā izcīnījusi pirmo vietu "Little Mozart International Music Competition 2025", iegūstot iespēju uzstāties slavenajā Kārnegija koncertzālē 2025.gada maijā.
Šobrīd Evelīna apgūst flautas spēli divās prestižās Ņujorkas mūzikas skolās: "The Mannes School of Music" un "Kaufman Special Music School". Viņas skolotāja ir Ņujorkā ievērojama flautas klases pedagoģe Valerie Holmes. Savukārt Dzintra Erliha pasniedz klavierspēli Ņujorkas Konservatorijā un aktīvi koncertē ASV, savās koncertprogrammās bieži iekļaujot tieši latviešu komponistu klavierdarbus.