Sabiedrība
Šodien 19:02
No amata atstādināta Biruta Grantiņa, kura gandrīz 40 gadus vadīja Bauskas novada Bērnu sporta skolu
No amata atstādināta Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa, kura iestādi vadījusi gandrīz 40 gadus, vēsta "Latvijas Televīzija". Tagad vietvarā sākts audits, lai saprastu, vai patiesībai atbilst saņemtā informācija par iespējamiem pārkāpumiem mācību iestādē.
Auditu plānots pabeigt līdz šā gada beigām. Bauskas novada izpilddirektors Ivars Romānovs skaidro, ka audits sākts pēc tam, kad saņemta informācija par skolotāju neapmierinātību ar tarifikācijām, kā arī uzraugošās Izglītības pārvaldes. Iebildumi esot bijuši arī vecākiem.
Pašvaldības amatpersonas sīkākus komentārus līdz audita noslēgumam nesniedz, bet atstādinātā direktore norāda, ka darbu pildījusi godprātīgi un pašaizliedzīgi, tāpēc sola nesamierināties ar pašvaldības lēmumu.