Vaira Vīķe-Freiberga: deputāti, kas atbalstīs Stambulas konvencijas denonsēšanu, pierādīs Putina propagandas ietekmi
Kādreizējā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga sociālajā tīklā “X” asi paudusi savu nostāju saistībā ar Saeimā rosināto Stambulas konvencijas denonsēšanu. Viņa norāda, ka šāds solis būtu apliecinājums Krievijas propagandas ietekmei un attālināšanās no Eiropas vērtībām.
“Manās acīs jebkurš Saeimas deputāts, kurš balsos par Stambulas konvencijas denonsēšanu, līdz ar to būs sevi pierādījis kā Putina propagandas iespaidotu. Te absolūti sen vairs nav runa par šīs konvencijas saturisko būtību. Nedrīkstam krist laukā no Eiropas vērtību kodola!” — raksta Vīķe-Freiberga.
Eksprezidentes izteikumi izskan laikā, kad sabiedrībā un politiskajās aprindās uzvirmojušas plašas diskusijas par Latvijas dalību Stambulas konvencijā. Jau 23. oktobrī Saeima konceptuāli atbalstīja likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
Par šī likumprojekta virzību balsoja opozīcijas deputāti un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) pārstāvji, savukārt vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki un organizācijas to nosaukuši par soli atpakaļ sieviešu tiesību aizsardzības un Eiropas vērtību virzienā.