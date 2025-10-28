Labdarības fondam "Ziedot.lv" piešķirs Ministru kabineta Atzinības rakstu
Labdarības fondam "Ziedot.lv" tiks piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts, otrdien nolēma valdība.
Ministru kabineta Atzinības rakstu fondam plānots piešķirt par nozīmīgu ieguldījumu atbalsta sniegšanā Ukrainai.
Fonds ir viens no kopumā 72 cilvēkiem un organizācijām, kuriem plānots piešķirt Atzinības rakstu. Par to būs vēl jālemj valdībai.
Tāpat Atzinības rakstu plānots piešķirt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktorei Lienei Cipulei par inovatīvu un ilgtspējīgu pieeju attīstīšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības nozarē, kā arī efektīvas sadarbības veicināšanu Latvijas un starptautiskā mērogā.
To paredzēts piešķirt arī vairāku valsts kapitālsabiedrību vadības līmeņa amatpersonām. Tostarp AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklim Gatim Junghānam Atzinības raksts tiks piešķirts par ieguldījumu Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā un Latvijas enerģētiskās neatkarības projekta "Sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu" ieviešanā, bet Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājam Aivaram Aksenokam to paredzēts piešķirt par ilggadēju darbu un augstiem sasniegumiem Latvijas ceļu satiksmes drošībā.
Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols Atzinības rakstu saņems par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Valsts radio un televīzijas centra attīstībā, bet valsts AS "Latvijas gaisa satiksme" valdes priekšsēdētājam Dāvidam Tauriņam tas tiks piešķirts par ieguldījumu Latvijas aviācijas nozares attīstībā, valsts aizsardzībā un Latvijas tēla stiprināšanā starptautiskā mērogā.
Paredzēts, ka Atzinības raksts tiks piešķirts 17 personām par nozīmīgu ieguldījumu XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē, bērnu un jauniešu līdzdalības sekmēšanā latviešu nemateriālā kultūras mantojuma apguvē, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.
Tāpat Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs trim Valts policijas un divām Valsts robežsardzes amatpersonām un citiem.
Atzinības raksts tiek piešķirts, lai privātpersonām, arī ārvalstniekiem, izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.
Atzinības rakstu pasniedz Ministru prezidents vai attiecīgās nozares ministrs svinīgā ceremonijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.