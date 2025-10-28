Valsts policija novērš krāpšanas mēģinājumus Ludzā un Preiļos - apcietināti divi naudas kurjeri
Krāpnieki joprojām izmanto dažādas shēmas, lai izvilinātu iedzīvotājiem piederošos naudas līdzekļus. Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Ludzas un Preiļu novados iedzīvotāji saņēmuši krāpnieku zvanus. Operatīvi reaģējot, likumsargiem izdevās novērst krāpšanas mēģinājumu un aizturēt divus naudas kurjerus. Abiem vīriešiem piemērots apcietinājums, un Valsts policijā uzsākti divi kriminālprocesi, kuros turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
2025. gada 20. oktobrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersona saņēma vairākus zvanu no telefonkrāpniekiem, kuri uzdevās par dažādu iestāžu darbiniekiem – gan par Latvenergo, gan par Valsts policijas. Likumsargs identificēja šo zvanu kā krāpniecisku un nekavējoties iesaistīja arī citas Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas. Zināms, ka telefonkrāpnieki, radot maldīgu iespaidu par steidzamu nepieciešamību sadarboties, mēģināja izkrāpt 6 000 eiro skaidrā naudā.
Likumsargi organizēja krāpšanas shēmā iesaistītā naudas kurjera identificēšanu un aizturēšanu. Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas vērsās tiesā ar lūgumu piemērot aizturētajam vīrieti drošības līdzekli un tiesa 1995. gadā dzimušajam Ukrainas pilsonim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājums.
Skaidrojot notikušā apstākļus, likumsargi konstatēja, ka aizturētais 1995. gadā dzimušais vīrietis naudas kurjera lomu bija izpildījis vēl trīs citos krāpšanas gadījumos.
Tajā pašā dienā, 20. oktobrī, telefonkrāpnieki sazinājās arī ar kādu Preiļu novada iedzīvotāju. Sarunas laikā personas mēģināja iegūt sievietes personas datus, informāciju par finanšu līdzekļiem, kā arī centās iegūt viņas uzticību, lai izkrāptu 5 300 eiro. Sievietei radās aizdomas par iespējamu krāpniecību un viņa nekavējoties ziņoja Valsts policijai.
Reaģējot uz saņemto informāciju, likumsargi devās uz notikuma vietu un netālu no tās aizturēja naudas kurjeru – 2005. gadā dzimušu Ukrainas pilsoni, kurš bija ieradies pēc naudas līdzekļiem
Arī 2005. gadā dzimušajam Ukrainas pilsonim tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret abiem aizturētajiem vīriešiem ir uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat arī pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, proti, par nozieguma mēģinājumu atzīstama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
Gadījumos, ja rodas aizdomas par iespējamu krāpniecību, Valsts policija aicina iedzīvotājus nemēģināt pašu spēkiem aizturēt personu, kura varētu būt iesaistīta krāpšanas shēmā, bet nekavējoties ziņot, zvanot 112.
Likumsargi brīdina iedzīvotājus nekad neizpaust pa tālruni personīgos datus – pases vai ID informāciju, bankas kartes numurus, internetbankas pieejas datus. Nesekot nepazīstamu personu norādījumiem vai prasībām, īpaši, ja tiek lūgts instalēt programmas vai veikt neparastas darbības ierīcēs. Tāpat pēc nepazīstamu zvanītāju pieprasījuma nedrīkst nodot svešiniekiem skaidru naudu vai bankas kartes. Likumsargi atgādina, ka policisti un citu valsts iestāžu darbinieki nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai bankas kontu datus. Šādas telefonsarunas uzreiz jāpārtrauc.
Likumsargi aicina iedzīvotājus piezvanīt saviem tuviniekiem, pirms to ir izdarījis krāpnieks.