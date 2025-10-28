Valmieras novada ražotājiem medaļu birums “Novada Garša” produktu kvalitātes konkursā
Arī šogad mazie ražotāji un mājražotāji bija aicināti pieteikt savus produktus kvalitātes konkursam “Novada Garša 2025”, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes speciālistiem, kā arī profesionāliem pavāriem.
Sestdien, 25. oktobrī Rīgā, Novadu ražas svētku norises laikā tika apbalvoti vislabāk novērtētie mazo ražotāju un mājražotāju produkti. Uz Valmieras novadu atceļoja piecas zelta medaļas, četrpadsmit sudraba un piecas bronzas medaļas.
Ar zelta medaļu novērtēti SIA “J-Parks” produkti: liellopu maltā gaļa un liellopu aknu pastēte. Zelta medaļu saņēma arī SIA “Trīs Ozolzīles” liofilizētais dārzeņu mikss. Divas zelta medaļas mājās pārveda Intars Ozols, ko zinām pēc zīmola “Ozolu bites”, ar zelta medaļu novērtēta viņa ceptā liofilizētā medus kūka ar meža mellenēm un liofilizētā medus kūka ar upenēm.
Trīs sudraba medaļas saņēma SIA “Purmaļu Kūpinājumi” izstrādājumi – skābā krējuma sviests, svaigais krēmsiers ar ķiploku un liellopu aknu pastēte. Trīs sudraba medaļas mājās pārveda arī SIA “Trīs Ozolzīles”, turpmāk tās rotās liofilizētu gaļas uzkodu, liofilizētus augļu krispus ar zemenēm un liofilizētu spinātu uzkodu. Divas sudraba medaļas Dacei Šulcei no “Gredzenmuižas” ar kazas piena karameli un kazas piena karameli ar čili. Divas sudraba medaļas arī Sandrai Vilnei un zīmola “Sandriņas ievārījumi” produktiem – sēņu kaviārs un ķirbju maize. Sudraba medaļa arī SIA “Bestone” kūpinātajiem vistu spārniņiem, z/s “Ibseni” paipalu olu majonēzei, Rimanta Gaidamoviča dravas bišu maizei medū un z/s “Veckūkuri” medum ar ziedputekšņiem.
Bronzas medaļa piešķirta SIA “Purmaļu Kūpinājumi” putraimu desai, Sandras Vilnes zīmola “Sandriņas ievārījumi” marinētajiem gurķiem saldskābajā marinādē, z/s “Mežvijas” garšvielu maisījumam, z/s “Ibseni” paipalu olu majonēzei ar zaļumiem un z/s “Veckūkuri” medum ar C vitamīnu.
Gandrīz visi minētie uzņēmēji un mājražotāji saņēmuši preču zīmi “Radīts Valmieras novadā”. Produkti gatavoti no Valmieras novadā audzētiem lauku labumiem, klāt pievienojot mīlestību. Šos ražojumus nereti iespējams iegādāties arī REKO Valmiera zemnieku tirdziņā. Atliek tikai pievienoties REKO Valmiera grupai un sekot informācijai par ceturtdienu REKO tirdziņiem Valmieras tirgū.