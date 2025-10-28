Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca atklāj audiogidu
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir noslēgusi projektu “Starp diviem gadsimtiem – Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas audiogids”, ko īstenoja ar Vidzemes plānošanas reģiona programmas “Vidzemes kultūras programma 2025” un Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” finansiālu atbalstu.
Projekta rezultātā tapis audiogids ar 10 stāstiem par slimnīcas vēsturi, arhitektūru, ainavu un psihiskās veselības aprūpes attīstību. Stāsti pieejami latviešu un angļu valodā, un tos var klausīties gan Slimnīcas parkā ar QR kodiem, gan tiešsaistē. Katram stāstam pievienots arī video ar subtitriem.
“Audiogids ļauj atklāt Strenču slimnīcu no jauna – kā vietu, kur satiekas kultūrvēsture, daba un cilvēkstāsti. Tas veidots ar cieņu pret pagātni un ar skatījumu uz nākotni, palīdzot izprast gan kultūras mantojumu, gan sabiedrības attieksmes maiņu pret psihisko veselību,” norāda projekta vadītāja Ilona Rāviete.
Audiogids veidots sadarbībā ar Audiogids.lv (SIA “Runcis Rudais”). To var klausīties Strenču slimnīcas parkā, Valkas ielā 11, vai tiešsaistē: https://www.strencupns.lv/par-mums/audiogids/.