Vērtēs šovasar notikušos Skolēnu dziesmu un deju svētkus
Rīgas Latviešu biedrības namā nākamnedēļ, 5. novembrī, notiks XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izvērtēšanas konference "Darīt radot un radīt darot", informēja svētku rīkotāji.
Šovasar aizvadītie svētki, kas to tradicionālajā formā notika pēc desmit gadu ilga pārtraukuma, pulcēja 38 000 dalībnieku. Konferencē rīkotāji atskatīsies uz jautājumiem, kas saistīti ar sagatavošanos svētkiem un to norisi, kā arī par tradīcijām nākotnē.
Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV). Valsts izglītības attīstības aģentūras Sadarbības projektu departamenta direktore Agra Bērziņa dalīsies ar secinājumiem par aizvadīto svētku māksliniecisko programmu un izaicinājumiem nākotnei. Svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļjeva stāstīs par svētku organizatoriskajiem izaicinājumiem, secinājumiem un uzdevumiem. Klātesošie tiks iepazīstināti ar svētku dalībnieku aptaujas rezultātiem.
Pēc tam sekos paneļdiskusijas par repertuāra pārbaudēm un vērtēšanu, kopmuzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī dažādiem sadarbības aspektiem, sagatavojoties un īstenojot skolēnu dziesmu un deju svētkus. Tāpat tiks apspriesti jautājumi par līdzdalību, dalībnieku noslodzi, biļešu politiku, vecāku gaidām un atbildību.
Konferenci noslēdzošajā paneļdiskusijā runās par svētku ietekmi uz jauniešu patriotismu un izpratni par savas valsts pamatvērtībām - valodu, kultūru un mantojumu.
Konference notiks no plkst. 10 līdz 17. To varēs vērot tiešsaistē tīmekļvietnē "nacgavilet.lv" un svētku "Facebook" profilā.