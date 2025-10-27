Valkā atrasta pirms nedēļas Tartu pazudusī meitene
Latvijas policija Valkā atrod Tartu pazudušu meiteni.
Latvijas policija Valkā atradusi pirms vairāk nekā nedēļas Tartu pazudušu meiteni.

15 gadus veco Kristīnu Latvijas policija nodeva policijas patruļai Valgā, kas savukārt meiteni nogādāja pie tuviniekiem, aģentūru BNS informēja Igaunijas Policijas un robežsardzes departamentā.

Kristīna no mājām Tartu izgāja 17. oktobrī. Meitene jau iepriekš bija pametusi mājas, taču tas nekad nebija bijis tik ilgi. Nedēļu Kristīna apmainījās ar īsziņām ar savu māti, taču atteicās atklāt savu atrašanās vietu. Uz telefona zvaniem meitene neatbildēja.

