Gaidot Raimonda Paula 90. jubileju, decembrī izskanēs koncerts “Gadalaiki. Ziema”
Gaidot Maestro Raimonda Paula 90 gadu jubileju, kuru svinēsim 2026. gada 12. janvārī, ir tapis īpašs koncertu cikls “Gadalaiki”. Tā pirmais koncerts “Raimonds Pauls. Gadalaiki. Ziema”, kas būs veltīts komponista mūzikai ziemas noskaņās, izskanēs jau 3. decembrī plkst. 19.00 VEF Kultūras pilī.
“Ziemas koncerts būs kā muzikāls stāsts par gadalaika burvību – par sniegu, gaismu un siltumu, kas mīt cilvēku sirdīs. Kā saka pats Maestro, viņam vienmēr bijis svarīgi, lai mūzika atgādinātu par dzīves vienkāršajām, bet skaistajām lietām – par mieru, mājām, cilvēkiem un atmiņām,” pauž koncerta rīkotāji.
Raimonda Paula komponētās dziesmas ar izcilo latviešu dzejnieku Aspazijas, Jāņa Petera, Jāņa Poruka u.c. vārdiem – “Balts sniedziņš snieg uz skujiņām”, “Ziemeļblāzmas romance”, “Circenīša Ziemassvētki”, “No nakts uz rītu”, “Ziemassvētku eglīte”, “Ziemas šūpuļdziesma”, “Ziemas ceļa idille” u.c. – izdziedās Latvijas Nacionālā teātra aktieri Marija Bērziņa un Ainārs Ančevskis, dziedātāji Annija Putniņa un Normunds Rutulis, kā arī talantīgais mūziķis Dagnis Roziņš, kurš ne tikai ir spēcīgs vokālists, bet arī meistarīgi pārvalda saksofonu (to dzirdēsiet arī šajā koncertā).
Par pavadījumu šajā vakarā rūpēsies grupa “ARMaestro” Anatolija Livčas vadībā; koncertā piedalīsies arī jauktais koris “Mundus” (diriģents – Didzis Soste).
Koncerts vienā daļā. Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.