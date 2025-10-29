Mārupes pašvaldības policijas ēkai uzlabos energoefektivitāti
Mārupes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Mārupes novada pašvaldības policijas ēkā” īstenošanu, vēsta pašvaldība.
Projekta mērķis – samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un paaugstināt energoefektivitāti, uzlabojot Mārupes novada pašvaldības policijas ēkas energoefektivitāti Konrādu ielā 5, Mārupē.
Šī projekta īstenošana vienlaikus samazinās energoresursu patēriņu, tādējādi samazinot ēkas uzturēšanas izmaksas, kā arī mazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi. Turklāt tiks uzlaboti darba apstākļi ēkā strādājošajiem darbiniekiem. Projekta aktivitātes samazinās siltumenerģijas zudumus, kas rodas neefektīvās ventilācijas sistēmā un ārējās konstrukcijās, kā arī samazinās iepērkamo elektroenerģijas apjomu, tādējādi samazinot CO2 emisijas. Pēc jumta pārbūves ēkas konstrukcijas būs piemērotas saules elektrostacijas uzstādīšanai, veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un nodrošinot enerģijas avotu dažādošanu. Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ēka atbildīs gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas standartiem.
Paredzams, ka projekta rezultātā oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā sasniegs vismaz 3 398 kgCO2, bet apkures enerģijas patēriņš pēc projekta beigām nepārsniegs 40,41 kWh/m² gadā. Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Mārupes novada pašvaldības policijas ēkā” tiek finansiāli atbalstīts ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta* līdzekļiem.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 1 603 252,38 eiro (ar PVN), no kurām:
- Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums – 1 282 601,90 eiro (80%);
- Mārupes novada pašvaldības finansējums – 320 650,48 eiro (20%).
Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu
Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma, kas veicina globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos to sekām un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu. EKII atbalsta tādus pasākumus kā:
- ēku energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajā un privātajā sektorā;
- atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju attīstība un ieviešana;
- integrētu risinājumu īstenošana SEG emisiju samazināšanai.